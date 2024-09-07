Умєров назвав головні досягнення 24-го засідання "Рамштайну"
Категорія
Україна
Дата публікації

Умєров назвав головні досягнення 24-го засідання "Рамштайну"

Рустем Умєров
Умєров

Очільник Міністерства оборони Рустам Умєров підбив підсумки 24-го засідання "Рамштайну",яке відбулося 6 вересня за участі українського лідера Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Україна отримає нову потужну фінансову та військову підтримку від союзників.
  • Штати, Канада, Британія, Нідерланди та інші країни зобов'язалися передати Україні важливе озброєння та обладнання.
  • Рустем Умєров розповів про Коаліцію морських спроможностей та її головну мету.

Які результати нового засідання “Рамштайн” для України

За словами міністра, станом на сьогодні союзники України зацікавлені інвестувати, фінансувати та співпрацювати для посилення оборонної промисловості нашої країни.

Переговори з цього приводу уже стартували. Насамперед йдеться про фінансування зброї, ракет, дронів українського виробництва.

Рустем Умєров звернув увагу на те, що Штати оголосили про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів, в який увійде критично важливе озброєння та обладнання, бойові машини M2 Bradley та ракети для HIMARS.

Що стосується Канади, то вона пообіцяла передати велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них.

Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Окрім того, також йдеться про тисячі кулеметів та пістолетів, елементи військової техніки та пів сотні "швидких", що допоможе забезпечити наші медичні потреби на полі бою.

Крім того, Канада взяла на себе важливу роль у навчанні українських пілотів для польотів на F-16 в рамках програми "FLIT". На 5-річний термін підготовки пілотів і технічного складу уряд виділить 389 мільйонів доларів.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Глава Міноборони України

Британська влада надасть Україні 650 легких багатоцільових ракет (LMM) на суму 162 мільйони фунтів.

facebook.com/rustemumerov.ua

Нідерланди офіційно підтвердили, що передадуть ЗСУ ракети класу повітря-повітря та допоміжні матеріали для літаків F-16 на суму 80 мільйонів євро.

Стало відомо, що Швеція приєдналася до коаліції з розмінування, зобов'язавшись внести 5 мільйонів євро до Фонду Коаліції для підтримки зусиль із розмінування територій, а Іспанія відправить батарею зенітно-ракетного комплексу HAWK, яка включає 6 пускових установок.

facebook.com/rustemumerov.ua

Що відомо про підписання Положення Коаліції морських спроможностей

За словами міністра, це одне з ключових досягнень нового засідання “Рамштайн” для України.

Лідерство у цій Коаліції на себе взяли Велика Британія та Норвегія, а Україна розраховує на приєднання інших країн-партнерів.

Умєров звернув увагу на те, що робота в рамках КМС означатиме довгострокову підтримку України із забезпечення безпеки у Чорному морі.

Цього року Україна робить особливий акцент на "морській обороні". Ми вже відкинули ворожі російські кораблі від берегів кримського півострова. Разом із союзниками продовжуємо втілювати "Стратегією морської безпеки".

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Глава Міноборони України

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