Пентагон може перенести засідання "Рамштайну" у Німеччині — яка причина

Пентагон розглядає можливість перенесення зустрічі у форматі "Рамштайн", запланованої на 12 жовтня. Причиною цього є ураган Мілтон і зміну планів президента США Джо Байдена.
Головні тези:
- Пентагон розглядає можливість перенесення засідання “Рамштайну” через ураган Мілтон та зміну планів президента США Джо Байдена.
- Країни НАТО обговорюють запропонувати Україні більш конкретні кроки щодо її майбутнього членства в альянсі.
- Україна зміцнює мобілізаційні зусилля, проте втрачає позиції у конфлікті з Росією, зокрема у Вугледарі.
- Президент України Володимир Зеленський активно намагається отримати підтримку від Джо Байдена для успішного завершення виборчої кампанії.
- Неоднозначність у рішеннях Білого дому відносно України може вплинути на безпекову допомогу у майбутньому.
“Рамштайн” у Німеччині можуть перенести
Як повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, через ураган Мілтон президент США Джо Байден не поїде до Рамштайну для участі в контактній групі з питань оборони України.
Поки що остаточного рішення про перенесення зустрічі немає. Розглядається можливість об’єднання її з засіданням міністрів оборони НАТО, яке заплановане на 17-18 жовтня.
Країни НАТО на "Рамштайні" представлять конкретні плани щодо вступу України в альянс
Як зазначає видання, країни НАТО обговорюють можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки щодо майбутнього членства в альянсі.
Журналісти підкреслюють, що Україна посилює мобілізаційні зусилля.
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