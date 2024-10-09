Пентагон може перенести засідання "Рамштайну" у Німеччині — яка причина
Категорія
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Пентагон може перенести засідання "Рамштайну" у Німеччині — яка причина

Пентагон може перенести засідання "Рамштайну" у Німеччині — яка причина
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Джерело:  Голос Америки

Пентагон розглядає можливість перенесення зустрічі у форматі "Рамштайн", запланованої на 12 жовтня. Причиною цього є ураган Мілтон і зміну планів президента США Джо Байдена.

Головні тези:

  • Пентагон розглядає можливість перенесення засідання “Рамштайну” через ураган Мілтон та зміну планів президента США Джо Байдена.
  • Країни НАТО обговорюють запропонувати Україні більш конкретні кроки щодо її майбутнього членства в альянсі.
  • Україна зміцнює мобілізаційні зусилля, проте втрачає позиції у конфлікті з Росією, зокрема у Вугледарі.
  • Президент України Володимир Зеленський активно намагається отримати підтримку від Джо Байдена для успішного завершення виборчої кампанії.
  • Неоднозначність у рішеннях Білого дому відносно України може вплинути на безпекову допомогу у майбутньому.

“Рамштайн” у Німеччині можуть перенести

Як повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, через ураган Мілтон президент США Джо Байден не поїде до Рамштайну для участі в контактній групі з питань оборони України.

Ми досі працюємо над тим, як це вплине на розклад міністра оборони, — зазначила Сінгх.

Поки що остаточного рішення про перенесення зустрічі немає. Розглядається можливість об’єднання її з засіданням міністрів оборони НАТО, яке заплановане на 17-18 жовтня.

Ми все ще працюємо над цим. Коли з'являться оновлення, обов'язково повідомимо. Президент лише сьогодні скасував свою подорож, тож зараз вирішуємо ці питання, — додала речниця.

Країни НАТО на "Рамштайні" представлять конкретні плани щодо вступу України в альянс

Як зазначає видання, країни НАТО обговорюють можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки щодо майбутнього членства в альянсі.

Втім, українські посадовці побоюються, що наближення президентських виборів у США може поставити під загрозу подальшу безпекову допомогу. Зеленський та його команда активно намагаються переконати Байдена підтримати план перемоги, який міг би стати частиною його політичної спадщини. Однак Білий дім наразі уникає рішень, що можуть вплинути на виборчу кампанію демократів, — пише видання.

Журналісти підкреслюють, що Україна посилює мобілізаційні зусилля.

Спецоперація України в Курську область Росії підняв бойовий дух і показав союзникам, що Україна залишається здатною до наступальних дій. Однак наступальна операція України сповільнилась, і країна втрачає позиції, зокрема у Вугледарі, який був нещодавно захоплений російськими силами.

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