Пентагон може перенести засідання "Рамштайну" у Німеччині — яка причина

Пентагон розглядає можливість перенесення зустрічі у форматі "Рамштайн", запланованої на 12 жовтня. Причиною цього є ураган Мілтон і зміну планів президента США Джо Байдена.

“Рамштайн” у Німеччині можуть перенести

Як повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, через ураган Мілтон президент США Джо Байден не поїде до Рамштайну для участі в контактній групі з питань оборони України.

Ми досі працюємо над тим, як це вплине на розклад міністра оборони, — зазначила Сінгх. Поширити

Поки що остаточного рішення про перенесення зустрічі немає. Розглядається можливість об’єднання її з засіданням міністрів оборони НАТО, яке заплановане на 17-18 жовтня.

Ми все ще працюємо над цим. Коли з'являться оновлення, обов'язково повідомимо. Президент лише сьогодні скасував свою подорож, тож зараз вирішуємо ці питання, — додала речниця. Поширити

Країни НАТО на "Рамштайні" представлять конкретні плани щодо вступу України в альянс

Як зазначає видання, країни НАТО обговорюють можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки щодо майбутнього членства в альянсі.

Втім, українські посадовці побоюються, що наближення президентських виборів у США може поставити під загрозу подальшу безпекову допомогу. Зеленський та його команда активно намагаються переконати Байдена підтримати план перемоги, який міг би стати частиною його політичної спадщини. Однак Білий дім наразі уникає рішень, що можуть вплинути на виборчу кампанію демократів, — пише видання. Поширити

Журналісти підкреслюють, що Україна посилює мобілізаційні зусилля.