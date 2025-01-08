Чего ждать Украине от 25 встречи в формате "Рамштайн" — ответ Пентагона

На предстоящем 25-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины планируется определить оборонные способности Украины для поддержки сил сдерживания до 2027 года. Заседание состоится 9 января.
Главные тезисы
- 25-е заседание Контактной группы по обороне станет важной площадкой для координации международной поддержки Украины.
- На встрече будут обсуждаться текущие потребности Украины в поле боя, долгосрочная оборонная поддержка и координация усилий международных коалиций.
- Пентагон планирует представить дорожные карты, определяющие потребности Украины в различных областях, таких как военно-воздушные силы, артиллерия и морская безопасность.
- Ожидается анонс пакета военной помощи от США на день заседания, хотя точная стоимость еще не раскрыта.
- Известия о военной помощи США подтверждается анонимными источниками, однако детали пока остаются неизвестными.
Какие основные аспекты Рамштайна-25
Согласно сообщению Пентагона, встреча станет важной площадкой для координации международной поддержки Украины. Участники, среди которых министры обороны и военные лидеры из более чем 50 стран, будут обсуждать:
Текущие потребности Украины в поле боя : поставка систем противовоздушной обороны, артиллерийских боеприпасов и бронетехники.
Долгосрочная оборонная поддержка : развитие способностей, необходимых для обеспечения устойчивости и безопасности Украины.
Координацию усилий международных коалиций , отвечающих за разные аспекты военных возможностей Украины.
Пентагон отметил, что во время заседания будут представлены дорожные карты, определяющие потребности Украины в таких сферах, как военно-воздушные силы, интегрированная противовоздушная оборона, артиллерия, разминирование, морская безопасность и другие ключевые направления.
По словам представителей оборонного ведомства, 25-я встреча UDCG станет последней для Остина, однако группа продолжит работать, даже если американская поддержка претерпит изменения.
25-я встреча UDCG запланирована на 9 января.
Последняя военная помощь администрации Байдена для Украины
По словам инсайдеров в Белом доме, объявление пакета военной помощи США состоится в день заседания Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн".
Пока не удалось узнать точную стоимость пакета, несмотря на это, доподлинно известно, что в этот раз он будет "немалым".
Анонимные источники утверждают, что Джо Байден не планирует потратить на него все 4 миллиарда долларов, оставшиеся у его администрации в рамках утвержденного Конгрессом финансирования для Украины.
По предварительным данным, должно остаться более 2 млрд долл., которыми сможет распорядиться команда Дональда Трампа.
Пока в Белом доме эту информацию официально не подтверждали.
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