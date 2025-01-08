Чего ждать Украине от 25 встречи в формате "Рамштайн" — ответ Пентагона

На предстоящем 25-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины планируется определить оборонные способности Украины для поддержки сил сдерживания до 2027 года. Заседание состоится 9 января.

Какие основные аспекты Рамштайна-25

Согласно сообщению Пентагона, встреча станет важной площадкой для координации международной поддержки Украины. Участники, среди которых министры обороны и военные лидеры из более чем 50 стран, будут обсуждать:

Текущие потребности Украины в поле боя : поставка систем противовоздушной обороны, артиллерийских боеприпасов и бронетехники.

Долгосрочная оборонная поддержка : развитие способностей, необходимых для обеспечения устойчивости и безопасности Украины.

Координацию усилий международных коалиций , отвечающих за разные аспекты военных возможностей Украины.

Пентагон отметил, что во время заседания будут представлены дорожные карты, определяющие потребности Украины в таких сферах, как военно-воздушные силы, интегрированная противовоздушная оборона, артиллерия, разминирование, морская безопасность и другие ключевые направления.

По словам представителей оборонного ведомства, 25-я встреча UDCG станет последней для Остина, однако группа продолжит работать, даже если американская поддержка претерпит изменения.

25-я встреча UDCG запланирована на 9 января.

Последняя военная помощь администрации Байдена для Украины

По словам инсайдеров в Белом доме, объявление пакета военной помощи США состоится в день заседания Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн".

Пока не удалось узнать точную стоимость пакета, несмотря на это, доподлинно известно, что в этот раз он будет "немалым".

Анонимные источники утверждают, что Джо Байден не планирует потратить на него все 4 миллиарда долларов, оставшиеся у его администрации в рамках утвержденного Конгрессом финансирования для Украины.

По предварительным данным, должно остаться более 2 млрд долл., которыми сможет распорядиться команда Дональда Трампа.

Пока в Белом доме эту информацию официально не подтверждали.