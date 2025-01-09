Рамштайн-25. Участники утвердили дорожные карты стратегических целей Украины

В рамках работы Контактной группы по обороне Украины 9 января утвердили 8 дорожных карт, которые определяют ключевые цели Сил обороны Украины до 2027 года.

На Рамштайне-25 согласовали планы поддержки Украины на 2 года

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Отмечается, что дорожные карты коалиций определяют стратегические цели Украины до 2027 г. и становятся основой для среднесрочной и долгосрочной поддержки.

Наша главная задача — сбалансировать срочные потребности нашей армии во время войны с долгосрочными целями развития украинских Сил обороны. Поделиться

Так, Украина вместе с партнерами определила основные направления работы, в частности, обеспечение военной помощи, организация закупок, привлечение инвестиций, а также поддержка украинской оборонной промышленности и ее развития.

Умеров пояснил, что дорожные карты являются общим результатом работы Украины и партнеров.

Зеленский на Рамштайне пообещал масштабировать производство дронов

Беспилотные летательные аппараты позволяют удерживать врага и удерживать его на дистанции. В текущем году Украина планирует поставить рекорд по количеству и качеству дронов.

Об этом говорил президент Владимир Зеленский во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

По словам Зеленского, сегодня производство дронов в Украине более эффективно, чем где бы то ни было.

В этом году мы в Украине хотим поставить рекорд по количеству и качеству дронов, которые мы производим и получаем от наших партнеров. И мы фокусируемся на дронах, которые нуждаются в наших бригадах, чтобы удерживать линию фронтах. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский уточнил, что речь идет также и о дронах, необходимых Украине для обеспечения безопасности: морские дроны, а также беспилотники для дальнего поражения военных объектов и инфраструктуры врага.