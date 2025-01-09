Рамштайн-25. Участники утвердили дорожные карты стратегических целей Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Рамштайн-25. Участники утвердили дорожные карты стратегических целей Украины

Рустем Умеров
Рамштайн-25
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В рамках работы Контактной группы по обороне Украины 9 января утвердили 8 дорожных карт, которые определяют ключевые цели Сил обороны Украины до 2027 года.

Главные тезисы

  • Контактная группа по обороне Украины утвердила 8 дорожных карт, определяющих стратегические цели Сил обороны до 2027 года.
  • Украина планирует масштабировать производство дронов для обеспечения безопасности и удержания врага на дистанции.
  • Президент Украины Зеленский активно призывает к инвестициям в украинскую оборонную промышленность, особенно в производство дронов.
  • Дорожные карты становятся основой для среднесрочной и долгосрочной поддержки Украины, позволяя сбалансировать срочные потребности армии с целями развития обороны.
  • Украина имеет наибольший опыт и возможности в Европе по производству и использованию дронов, призывая к активным инвестициям в эту отрасль.

На Рамштайне-25 согласовали планы поддержки Украины на 2 года

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Отмечается, что дорожные карты коалиций определяют стратегические цели Украины до 2027 г. и становятся основой для среднесрочной и долгосрочной поддержки.

Наша главная задача — сбалансировать срочные потребности нашей армии во время войны с долгосрочными целями развития украинских Сил обороны.

Так, Украина вместе с партнерами определила основные направления работы, в частности, обеспечение военной помощи, организация закупок, привлечение инвестиций, а также поддержка украинской оборонной промышленности и ее развития.

Умеров пояснил, что дорожные карты являются общим результатом работы Украины и партнеров.

Зеленский на Рамштайне пообещал масштабировать производство дронов

Беспилотные летательные аппараты позволяют удерживать врага и удерживать его на дистанции. В текущем году Украина планирует поставить рекорд по количеству и качеству дронов.

Об этом говорил президент Владимир Зеленский во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

По словам Зеленского, сегодня производство дронов в Украине более эффективно, чем где бы то ни было.

В этом году мы в Украине хотим поставить рекорд по количеству и качеству дронов, которые мы производим и получаем от наших партнеров. И мы фокусируемся на дронах, которые нуждаются в наших бригадах, чтобы удерживать линию фронтах.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский уточнил, что речь идет также и о дронах, необходимых Украине для обеспечения безопасности: морские дроны, а также беспилотники для дальнего поражения военных объектов и инфраструктуры врага.

Мы уже подписали значительное количество контрактов и многое еще прорабатываются. И я призываю всех вас быть более активно вовлечены в наращивание арсенала дронов. Украинцы имеют наибольший опыт в Европе в использовании дронов и мы также имеем наибольшие возможности в Европе производить дроны. Поэтому инвестируйте больше в эту украинскую силу. Потому что после войны это тоже станет вашей силой.

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