Рамштайн-25. Участники утвердили дорожные карты стратегических целей Украины

В рамках работы Контактной группы по обороне Украины 9 января утвердили 8 дорожных карт, которые определяют ключевые цели Сил обороны Украины до 2027 года.
Главные тезисы
- Контактная группа по обороне Украины утвердила 8 дорожных карт, определяющих стратегические цели Сил обороны до 2027 года.
- Украина планирует масштабировать производство дронов для обеспечения безопасности и удержания врага на дистанции.
- Президент Украины Зеленский активно призывает к инвестициям в украинскую оборонную промышленность, особенно в производство дронов.
- Дорожные карты становятся основой для среднесрочной и долгосрочной поддержки Украины, позволяя сбалансировать срочные потребности армии с целями развития обороны.
- Украина имеет наибольший опыт и возможности в Европе по производству и использованию дронов, призывая к активным инвестициям в эту отрасль.
На Рамштайне-25 согласовали планы поддержки Украины на 2 года
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Отмечается, что дорожные карты коалиций определяют стратегические цели Украины до 2027 г. и становятся основой для среднесрочной и долгосрочной поддержки.
Так, Украина вместе с партнерами определила основные направления работы, в частности, обеспечение военной помощи, организация закупок, привлечение инвестиций, а также поддержка украинской оборонной промышленности и ее развития.
Умеров пояснил, что дорожные карты являются общим результатом работы Украины и партнеров.
Зеленский на Рамштайне пообещал масштабировать производство дронов
Беспилотные летательные аппараты позволяют удерживать врага и удерживать его на дистанции. В текущем году Украина планирует поставить рекорд по количеству и качеству дронов.
Об этом говорил президент Владимир Зеленский во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
По словам Зеленского, сегодня производство дронов в Украине более эффективно, чем где бы то ни было.
Зеленский уточнил, что речь идет также и о дронах, необходимых Украине для обеспечения безопасности: морские дроны, а также беспилотники для дальнего поражения военных объектов и инфраструктуры врага.
Мы уже подписали значительное количество контрактов и многое еще прорабатываются. И я призываю всех вас быть более активно вовлечены в наращивание арсенала дронов. Украинцы имеют наибольший опыт в Европе в использовании дронов и мы также имеем наибольшие возможности в Европе производить дроны. Поэтому инвестируйте больше в эту украинскую силу. Потому что после войны это тоже станет вашей силой.
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