Рамштайн-26. Британия назвала дату и место следующего заседания

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины состоится 12 февраля в штаб-квартире Альянса под председательством Британии.

Когда состоится следующий Рамштайн

Об этом сообщает представительство Великобритании при НАТО в сети X.

Министр обороны Джон Гили соберет 26-ю (встречу) Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в среду, 12 февраля, во второй половине дня.

Отмечается, что заседание состоится перед встречей министров обороны стран НАТО с целью обсуждения приоритетов для Украины, по мере того, как международное сообщество продолжает работать вместе для поддержки Украины в борьбе против преступного вторжения Путина.

Defence Secretary @JohnHealey_MP will convene the Ukraine Defence Contact Group #UDCG at #NATO HQ in Brussels on 12 February



Media should accredit via NATO by 23:59 CET 6 February



Full details below ⬇️ — UK Joint Delegation to NATO (@UKNATO) February 6, 2025

Напомним, проведение встреч Контактной группы по вопросам Украины (формат Рамштайн) было начато по инициативе Соединенных Штатов Америки для координации международных усилий по оказанию Украине военной помощи для борьбы против российской агрессии. Этот форум объединяет усилия более 50 стран мира, включая страны-члены Североатлантического Альянса.