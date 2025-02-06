Рамштайн-26. Британия назвала дату и место следующего заседания

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины состоится 12 февраля в штаб-квартире Альянса под председательством Британии.
Главные тезисы
- Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины назначено на 12 февраля в штаб-квартире НАТО под председательством Великобритании.
- Министры обороны обсудят приоритеты для Украины и координацию усилий против российской агрессии на предстоящем заседании.
- Контактная группа (формат Рамштайн) объединяет более 50 стран для оказания военной помощи Украине в борьбе против преступного вторжения.
- Инициатива создания Контактной группы по вопросам Украины появилась у США для координации международных усилий по оказанию военной помощи Украине.
- Встречи в формате Рамштайн направлены на поддержку Украины в борьбе против преступного вторжения и координацию усилий между странами-участницами.
Когда состоится следующий Рамштайн
Об этом сообщает представительство Великобритании при НАТО в сети X.
Министр обороны Джон Гили соберет 26-ю (встречу) Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в среду, 12 февраля, во второй половине дня.
Отмечается, что заседание состоится перед встречей министров обороны стран НАТО с целью обсуждения приоритетов для Украины, по мере того, как международное сообщество продолжает работать вместе для поддержки Украины в борьбе против преступного вторжения Путина.
Defence Secretary @JohnHealey_MP will convene the Ukraine Defence Contact Group #UDCG at #NATO HQ in Brussels on 12 February— UK Joint Delegation to NATO (@UKNATO) February 6, 2025
Media should accredit via NATO by 23:59 CET 6 February
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Напомним, проведение встреч Контактной группы по вопросам Украины (формат Рамштайн) было начато по инициативе Соединенных Штатов Америки для координации международных усилий по оказанию Украине военной помощи для борьбы против российской агрессии. Этот форум объединяет усилия более 50 стран мира, включая страны-члены Североатлантического Альянса.
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