Украина получит от стран-участниц "Рамштайна" 21 млрд евро военной поддержки

Страны-участницы Контактной группы по обороне Украины, заседание которой состоялось 11 апреля в Брюсселе, обязались выделить для Украины военную помощь на сумму в 21 миллиард евро.
Главные тезисы
- Великобритания выделит рекордные 4,5 млрд фунтов стерлингов на оборону Украины.
- Общая сумма военной помощи для Украины достигла 21 млрд евро.
- Более 400 млн евро направлены на поддержку украинских бойцов на передовой.
Итоги "Рамштайна": Украина получит 21 млрд евро
Об этом во время пресс-конференции по итогам работы Контактной группы заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.
В этом году Великобритания потратит 4,5 миллиарда фунтов стерлингов на военную поддержку Украины, что является самым высоким показателем за всю историю. Сегодня я объявляю о выделении 350 миллионов фунтов стерлингов (свыше 400 млн евро) для того, чтобы эта поддержка попала в украинские бойцы на передовой. Этот пакет включает в себя радарные системы, противотанковые мины и сотни и тысячи новых беспилотников, — сообщил он.
Гили также добавил, что 150 миллионов фунтов стерлингов (более 170 млн евро) будут выделены на ремонт и обслуживание боевой техники.
Заседание "Рамштайна" — это название регулярных встреч Контактной группы по обороне Украины, которая объединяет десятки стран мира. Впервые такая встреча состоялась еще в 2022 году на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, откуда и происходит название.
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