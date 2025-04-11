Украина получит от стран-участниц "Рамштайна" 21 млрд евро военной поддержки

Страны-участницы Контактной группы по обороне Украины, заседание которой состоялось 11 апреля в Брюсселе, обязались выделить для Украины военную помощь на сумму в 21 миллиард евро.

Итоги "Рамштайна": Украина получит 21 млрд евро

Об этом во время пресс-конференции по итогам работы Контактной группы заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Новые обязательства, объявленные сегодня во время Контактной группы по вопросам обороны Украины, равны 21 миллиарду евро. Это рекордное увеличение финансирования Украины. И мы тоже оказываем поддержку бойцам на линии фронта. Джон Гилли Министр обороны Британии

В этом году Великобритания потратит 4,5 миллиарда фунтов стерлингов на военную поддержку Украины, что является самым высоким показателем за всю историю. Сегодня я объявляю о выделении 350 миллионов фунтов стерлингов (свыше 400 млн евро) для того, чтобы эта поддержка попала в украинские бойцы на передовой. Этот пакет включает в себя радарные системы, противотанковые мины и сотни и тысячи новых беспилотников, — сообщил он.

Гили также добавил, что 150 миллионов фунтов стерлингов (более 170 млн евро) будут выделены на ремонт и обслуживание боевой техники.

Это часть новых усилий, направленных на ремонт 3000 украинских транспортных средств, которые могут быть возвращены в борьбу с Путиным в ближайшие месяцы. Поделиться

Заседание "Рамштайна" — это название регулярных встреч Контактной группы по обороне Украины, которая объединяет десятки стран мира. Впервые такая встреча состоялась еще в 2022 году на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, откуда и происходит название.