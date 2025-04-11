Умеров заявил о новом положительном сигнале со стороны США

По словам главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова, онлайн-участие главы Пентагона Пита Хегсета во встрече формата "Рамштайн" в Брюсселе указывает на то, что США продолжат оказывать помощь Украине.
Главные тезисы
- США частично сместили свое внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион, однако продолжают оказывать помощь ВСУ.
- Украина поддерживает и принимает участие в мирной инициативе Дональда Трампа.
США не бросают Украину на произвол судьбы
Умеров обратил внимание всех украинцев на то, что глава Минобороны США присоединился к заседанию Контактной группы в формате "Рамштайн".
Де-факто это означает, что Штаты остаются сильным союзником Украины в ее войне против страны-агрессорки России.
По словам Умерова, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Вашингтон заявил Киеву, что кроме Европы, кроме Украины, их внимание будет сосредоточено на Азиатско-Тихоокеанском регионе или на Тихом океане.
Несмотря на это, Штаты продолжают оказывать ВСУ помощь и взяли на себя лидерство в мирной инициативе, на которой они сосредоточены.
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