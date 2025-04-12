Как оказалось, американский лидер Дональд Трамп продолжает разочаровываться из-за того, что не может положить конец войне России против Украины. В этом он обвиняет Москву и даже Киев, который является жертвой агрессии.

Трамп недоволен обеими сторонами войны

С заявлением по этому поводу выступила спикер Белого дома Кэролайн Левитт.

Она начала утверждать, что визит спецпосланника Трампа Стива Виткоффа в Россию для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным является важным этапом дипломатического процесса.

По словам Левитта, эти усилия направлены на завершение войны и подписание финального мирного договора между Киевом и Москвой.

Она также обратила внимание, что американский лидер постоянно выражает разочарование действиями обеих сторон конфликта — и России, и Украины.

Я думаю, что президент достаточно ясно дал понять, что он постоянно разочаровывается в обеих сторонах этого конфликта, и он хочет, чтобы эти боевые действия прекратились. Он хочет, чтобы война закончилась. Кэролайн Левитт Предмет Белого дома

Она также добавила, что у команды Трампа есть рычаги влияния в переговорах по заключению мирного соглашения.