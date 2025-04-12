Как оказалось, американский лидер Дональд Трамп продолжает разочаровываться из-за того, что не может положить конец войне России против Украины. В этом он обвиняет Москву и даже Киев, который является жертвой агрессии.
Главные тезисы
- Представитель Белого дома заявила о важности визита спецпосланника Трампа в Россию.
- У команды Трампа есть рычаги влияния на переговорах по заключению мирного соглашения между Киевом и Москвой.
Трамп недоволен обеими сторонами войны
С заявлением по этому поводу выступила спикер Белого дома Кэролайн Левитт.
Она начала утверждать, что визит спецпосланника Трампа Стива Виткоффа в Россию для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным является важным этапом дипломатического процесса.
По словам Левитта, эти усилия направлены на завершение войны и подписание финального мирного договора между Киевом и Москвой.
Она также обратила внимание, что американский лидер постоянно выражает разочарование действиями обеих сторон конфликта — и России, и Украины.
Она также добавила, что у команды Трампа есть рычаги влияния в переговорах по заключению мирного соглашения.
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