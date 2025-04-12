"Постоянно разочаровывается". У Трампа упрекнули РФ и Украину
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Политика
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"Постоянно разочаровывается". У Трампа упрекнули РФ и Украину

Трамп недоволен обеими сторонами войны
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Источник:  Forbes

Как оказалось, американский лидер Дональд Трамп продолжает разочаровываться из-за того, что не может положить конец войне России против Украины. В этом он обвиняет Москву и даже Киев, который является жертвой агрессии.

Главные тезисы

  • Представитель Белого дома заявила о важности визита спецпосланника Трампа в Россию.
  • У команды Трампа есть рычаги влияния на переговорах по заключению мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Трамп недоволен обеими сторонами войны

С заявлением по этому поводу выступила спикер Белого дома Кэролайн Левитт.

Она начала утверждать, что визит спецпосланника Трампа Стива Виткоффа в Россию для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным является важным этапом дипломатического процесса.

По словам Левитта, эти усилия направлены на завершение войны и подписание финального мирного договора между Киевом и Москвой.

Она также обратила внимание, что американский лидер постоянно выражает разочарование действиями обеих сторон конфликта — и России, и Украины.

Я думаю, что президент достаточно ясно дал понять, что он постоянно разочаровывается в обеих сторонах этого конфликта, и он хочет, чтобы эти боевые действия прекратились. Он хочет, чтобы война закончилась.

Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт

Предмет Белого дома

Она также добавила, что у команды Трампа есть рычаги влияния в переговорах по заключению мирного соглашения.

Мы собираемся использовать эти рычаги, — подчеркнула Левитт.

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