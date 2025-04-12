"Немає реального плану". Трамп може дурити Україну та Європу

Як вдалося дізнатися Reuters, європейські політики, які уже спілкувалися з командою президента США Дональда Трампа, дійшли висновку, що Білий дім насправді не має чіткого плану завершення війни Росії проти України.

Європа втрачає довіру до Трампа у питанні завершення війни

Згідно з даними інсайдерів ЗМІ у Євросоюзі, Білий дім тисне на офіційний Київ для швидкого досягнення результатів.

На цьому тлі європейські посадовці висловили побоювання, що Штати можуть наважитися на рішення, які можуть підірвати не лише Україну, але й архітектуру безпеки ЄС.

Наразі офіційний Брюссель схвильований тим, що у США немає чітких кінцевих цілей.

Ми іноді чуємо суперечливі речі з різних частин адміністрації. Це також додає відчуття, що тут немає реального плану, — заявило анонімне джерело. Поширити

Згідно з даними журналістів, команда Трампа досі не сформувала скоординованого процесу формування політики щодо України.