"Немає реального плану". Трамп може дурити Україну та Європу

Як вдалося дізнатися Reuters, європейські політики, які уже спілкувалися з командою президента США Дональда Трампа, дійшли висновку, що Білий дім насправді не має чіткого плану завершення війни Росії проти України.
Головні тези:
- Команда Трампа не сформувала координованого процесу формування політики щодо України.
- Відсутність реального плану може негативно вплинути на безпеку України та на стабільність Європейського Союзу.
Європа втрачає довіру до Трампа у питанні завершення війни
Згідно з даними інсайдерів ЗМІ у Євросоюзі, Білий дім тисне на офіційний Київ для швидкого досягнення результатів.
На цьому тлі європейські посадовці висловили побоювання, що Штати можуть наважитися на рішення, які можуть підірвати не лише Україну, але й архітектуру безпеки ЄС.
Наразі офіційний Брюссель схвильований тим, що у США немає чітких кінцевих цілей.
Згідно з даними журналістів, команда Трампа досі не сформувала скоординованого процесу формування політики щодо України.
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