"Немає реального плану". Трамп може дурити Україну та Європу
Категорія
Політика
Дата публікації

"Немає реального плану". Трамп може дурити Україну та Європу

Трамп
Джерело:  Reuters

Як вдалося дізнатися Reuters, європейські політики, які уже спілкувалися з командою президента США Дональда Трампа, дійшли висновку, що Білий дім насправді не має чіткого плану завершення війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Команда Трампа не сформувала координованого процесу формування політики щодо України.
  • Відсутність реального плану може негативно вплинути на безпеку України та на стабільність Європейського Союзу.

Європа втрачає довіру до Трампа у питанні завершення війни

Згідно з даними інсайдерів ЗМІ у Євросоюзі, Білий дім тисне на офіційний Київ для швидкого досягнення результатів.

На цьому тлі європейські посадовці висловили побоювання, що Штати можуть наважитися на рішення, які можуть підірвати не лише Україну, але й архітектуру безпеки ЄС.

Наразі офіційний Брюссель схвильований тим, що у США немає чітких кінцевих цілей.

Ми іноді чуємо суперечливі речі з різних частин адміністрації. Це також додає відчуття, що тут немає реального плану, — заявило анонімне джерело.

Згідно з даними журналістів, команда Трампа досі не сформувала скоординованого процесу формування політики щодо України.

Всупереч стандартній практиці, Рада національної безпеки провела лише одну principals' meeting — зустріч за участю всіх або більшості головних радників президента з питань національної безпеки — з цього питання, — пише видання.

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