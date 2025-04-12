Чого очікувати від нового наступу армії РФ — прогноз аналітиків

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив, що російські окупанти де-факто вже розпочали наступ на Сумську та Харківську області України. На переконання західних аналітиків, ця нова авантюра диктатора Володимира Путіна приречена на провал.
Головні тези:
- Армія РФ вичерпала запаси танків та бронетехніки, що обмежить її можливості на фронті.
- Росія може пробити діру в українських лініях оборони, однак не здатна швидко та оперативно просунутися на значну відстань.
В армії РФ вкрай мало шансів на реальний прорив
За словами західних експертів, Путін вперто ігнорує величезну кількість проблем, з якими стикаються його війська на полі бою.
Насамперед йдеться про слабку організацію та суттєвий брак техніки.
Аналітики звертають увагу на те, що в армії РФ фактично вичерпані запаси танків і бронетехніки.
Окрім того, бійці ЗСУ навчилися завдавати ювелірних ударів по скупченням російських загарбників, що значно ускладнює для країни-агресорки розгортання значних сил на полі бою.
З заявою з цього приводу виступив заступник директора російської програми Фонду захисту демократій Джон Харді.
За його словами, наразі армія РФ демонструє лише сплеск темпу штурму.
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