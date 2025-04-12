Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив, що російські окупанти де-факто вже розпочали наступ на Сумську та Харківську області України. На переконання західних аналітиків, ця нова авантюра диктатора Володимира Путіна приречена на провал.

В армії РФ вкрай мало шансів на реальний прорив

За словами західних експертів, Путін вперто ігнорує величезну кількість проблем, з якими стикаються його війська на полі бою.

Насамперед йдеться про слабку організацію та суттєвий брак техніки.

Аналітики звертають увагу на те, що в армії РФ фактично вичерпані запаси танків і бронетехніки.

Навіть за умов невеликих тактичних успіхів Росія не зможе ними скористатися через обмежені ресурси. Поширити

Окрім того, бійці ЗСУ навчилися завдавати ювелірних ударів по скупченням російських загарбників, що значно ускладнює для країни-агресорки розгортання значних сил на полі бою.

З заявою з цього приводу виступив заступник директора російської програми Фонду захисту демократій Джон Харді.

За його словами, наразі армія РФ демонструє лише сплеск темпу штурму.