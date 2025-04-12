Атака Росії на Київ — ДСНС показала наслідки

Протягом ночі 12 квітня російські загарбники розпочали новий повітряний напад на столицю України. У Святошинському та Дарницькому районах спалахнули пожежі. Згідно з останніми даними, постраждали двоє людей.
Головні тези:
- ДСНС та місцева влада повідомляють про пожежі в нежитлових та промислових будівлях.
- Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків, вогонь вдалося приборкати.
Подробиці нової атаки РФ на Київ
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, у Святошинському районі спалахнула пожежа в нежитлових приміщеннях, у Дарницькому районі горів приватний будинок.
Згодом стало відомо про двох постраждалих у Святошинському районі.
У ДСНС озвучили наслідки російської атаки у цьому районі міста.
За словами рятувальників, за однією з адрес відбулося загоряння в складській одноповерховій будівлі на площі 1500 кв. м, пожежу локалізовано о 06:22.
Станом на 07:00 пожежі в Святошинському районі вдалося приборкати, підтвердили у ДСНС.
Наразі триває ліквідація наслідків.
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