Атака Росії на Київ — ДСНС показала наслідки

Протягом ночі 12 квітня російські загарбники розпочали новий повітряний напад на столицю України. У Святошинському та Дарницькому районах спалахнули пожежі. Згідно з останніми даними, постраждали двоє людей.

Подробиці нової атаки РФ на Київ

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, у Святошинському районі спалахнула пожежа в нежитлових приміщеннях, у Дарницькому районі горів приватний будинок.

Згодом стало відомо про двох постраждалих у Святошинському районі.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

У ДСНС озвучили наслідки російської атаки у цьому районі міста.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

За словами рятувальників, за однією з адрес відбулося загоряння в складській одноповерховій будівлі на площі 1500 кв. м, пожежу локалізовано о 06:22.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

За іншою адресою — пожежа у 2-х складських будівлях на площі 1000 та 150 кв. м з частковою руйнацією, на території промислового підприємства. Роботи по локалізації загоряння тривають, — йдеться в повідомленні. Поширити

Станом на 07:00 пожежі в Святошинському районі вдалося приборкати, підтвердили у ДСНС.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Наразі триває ліквідація наслідків.