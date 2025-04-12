Атака Росії на Київ — ДСНС показала наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Київ — ДСНС показала наслідки

Подробиці нової атаки РФ на Київ
Джерело:  ГУ ДСНС України у Києві

Протягом ночі 12 квітня російські загарбники розпочали новий повітряний напад на столицю України. У Святошинському та Дарницькому районах спалахнули пожежі. Згідно з останніми даними, постраждали двоє людей.

Головні тези:

  • ДСНС та місцева влада повідомляють про пожежі в нежитлових та промислових будівлях.
  • Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків, вогонь вдалося приборкати.

Подробиці нової атаки РФ на Київ

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, у Святошинському районі спалахнула пожежа в нежитлових приміщеннях, у Дарницькому районі горів приватний будинок.

Згодом стало відомо про двох постраждалих у Святошинському районі.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

У ДСНС озвучили наслідки російської атаки у цьому районі міста.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

За словами рятувальників, за однією з адрес відбулося загоряння в складській одноповерховій будівлі на площі 1500 кв. м, пожежу локалізовано о 06:22.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

За іншою адресою — пожежа у 2-х складських будівлях на площі 1000 та 150 кв. м з частковою руйнацією, на території промислового підприємства. Роботи по локалізації загоряння тривають, — йдеться в повідомленні.

Станом на 07:00 пожежі в Святошинському районі вдалося приборкати, підтвердили у ДСНС.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Наразі триває ліквідація наслідків.

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