Атака России на Киев — ГСЧС показала последствия

Ночью 12 апреля российские захватчики начали новое воздушное нападение на столицу Украины. В Святошинском и Дарницком районах вспыхнули пожары. Согласно последним данным, пострадали два человека.
Главные тезисы
- ГСЧС и местные власти сообщают о пожарах в нежилых и промышленных зданиях.
- Спасатели продолжают ликвидацию последствий, огонь удалось обуздать.
Подробности новой атаки РФ на Киев
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в Святошинском районе вспыхнул пожар в нежилых помещениях, в Дарницком районе горел частный дом.
Впоследствии стало известно о двух пострадавших в Святошинском районе.
В ГСЧС озвучили последствия российской атаки в этом районе города.
По словам спасателей, по одному из адресов произошло возгорание в складском одноэтажном здании на площади 1500 кв. м, пожар локализован в 06:22.
По состоянию на 07:00 пожары в Святошинском районе удалось обуздать, подтвердили в ГСЧС.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий.
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