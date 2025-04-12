Атака России на Киев — ГСЧС показала последствия
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Киев — ГСЧС показала последствия

Подробности новой атаки РФ на Киев
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Источник:  ГУ ГСЧС Украины в Киеве

Ночью 12 апреля российские захватчики начали новое воздушное нападение на столицу Украины. В Святошинском и Дарницком районах вспыхнули пожары. Согласно последним данным, пострадали два человека.

Главные тезисы

  • ГСЧС и местные власти сообщают о пожарах в нежилых и промышленных зданиях.
  • Спасатели продолжают ликвидацию последствий, огонь удалось обуздать.

Подробности новой атаки РФ на Киев

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в Святошинском районе вспыхнул пожар в нежилых помещениях, в Дарницком районе горел частный дом.

Впоследствии стало известно о двух пострадавших в Святошинском районе.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В ГСЧС озвучили последствия российской атаки в этом районе города.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

По словам спасателей, по одному из адресов произошло возгорание в складском одноэтажном здании на площади 1500 кв. м, пожар локализован в 06:22.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

По другому адресу — пожар в 2-х складских зданиях на площади 1000 и 150 кв. м с частичным разрушением, на территории промышленного предприятия. Работы по локализации возгорания продолжаются, — сказано в сообщении.

По состоянию на 07:00 пожары в Святошинском районе удалось обуздать, подтвердили в ГСЧС.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В настоящее время продолжается ликвидация последствий.

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