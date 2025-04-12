Чего ждать от нового наступления армии РФ — прогноз аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Чего ждать от нового наступления армии РФ — прогноз аналитиков

армия Пф
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил, что российские оккупанты де-факто уже начали наступление на Сумскую и Харьковскую области Украины. По мнению западных аналитиков, эта новая авантюра диктатора Владимира Путина обречена на провал.

Главные тезисы

  • Армия РФ исчерпала запасы танков и бронетехники, что ограничит ее возможности на фронте.
  • Россия может пробить дыру в украинских линиях обороны, однако не способна быстро и оперативно продвинуться на значительное расстояние.

У армии РФ крайне мало шансов на реальный прорыв

По словам западных экспертов, Путин упорно игнорирует множество проблем, с которыми сталкиваются его войска на поле боя.

В первую очередь речь идет о слабой организации и существенной нехватке техники.

Аналитики обращают внимание на то, что у армии РФ фактически исчерпаны запасы танков и бронетехники.

Даже при небольших тактических успехах Россия не сможет ими воспользоваться из-за ограниченных ресурсов.

Кроме того, бойцы ВСУ научились наносить ювелирные удары по скоплению российских захватчиков, что значительно усложняет для страны-агрессорки развертывание значительных сил на поле боя.

С заявлением на этот счет выступил заместитель директора российской программы Фонда защиты демократий Джон Харди.

По его словам, в настоящее время армия РФ демонстрирует только всплеск темпа штурма.

Это очень малый масштаб. Они могут пробить дыру в украинской линии, но они не в состоянии пробить эту дыру и добиться быстрого, оперативного, значительного прорыва, — подчеркнул эксперт.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили еще более 270 единиц вооружения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 12 апреля 2025 года
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Постоянно разочаровывается". У Трампа упрекнули РФ и Украину
Трамп недоволен обеими сторонами войны
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Киев — ГСЧС показала последствия
Подробности новой атаки РФ на Киев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?