Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил, что российские оккупанты де-факто уже начали наступление на Сумскую и Харьковскую области Украины. По мнению западных аналитиков, эта новая авантюра диктатора Владимира Путина обречена на провал.
Главные тезисы
- Армия РФ исчерпала запасы танков и бронетехники, что ограничит ее возможности на фронте.
- Россия может пробить дыру в украинских линиях обороны, однако не способна быстро и оперативно продвинуться на значительное расстояние.
У армии РФ крайне мало шансов на реальный прорыв
По словам западных экспертов, Путин упорно игнорирует множество проблем, с которыми сталкиваются его войска на поле боя.
В первую очередь речь идет о слабой организации и существенной нехватке техники.
Аналитики обращают внимание на то, что у армии РФ фактически исчерпаны запасы танков и бронетехники.
Кроме того, бойцы ВСУ научились наносить ювелирные удары по скоплению российских захватчиков, что значительно усложняет для страны-агрессорки развертывание значительных сил на поле боя.
С заявлением на этот счет выступил заместитель директора российской программы Фонда защиты демократий Джон Харди.
По его словам, в настоящее время армия РФ демонстрирует только всплеск темпа штурма.
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