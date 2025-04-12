Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил, что российские оккупанты де-факто уже начали наступление на Сумскую и Харьковскую области Украины. По мнению западных аналитиков, эта новая авантюра диктатора Владимира Путина обречена на провал.

У армии РФ крайне мало шансов на реальный прорыв

По словам западных экспертов, Путин упорно игнорирует множество проблем, с которыми сталкиваются его войска на поле боя.

В первую очередь речь идет о слабой организации и существенной нехватке техники.

Аналитики обращают внимание на то, что у армии РФ фактически исчерпаны запасы танков и бронетехники.

Даже при небольших тактических успехах Россия не сможет ими воспользоваться из-за ограниченных ресурсов. Поделиться

Кроме того, бойцы ВСУ научились наносить ювелирные удары по скоплению российских захватчиков, что значительно усложняет для страны-агрессорки развертывание значительных сил на поле боя.

С заявлением на этот счет выступил заместитель директора российской программы Фонда защиты демократий Джон Харди.

По его словам, в настоящее время армия РФ демонстрирует только всплеск темпа штурма.