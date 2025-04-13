Трамп заінтригував заявою щодо завершення війни РФ проти України

За словами американського лідера Дональда Трампа, перемовини щодо припинення війни наразі розвивається добре. Попри це, він додав, що є момент, коли ви просто “повинні або діяти, або замовкнути”.
Головні тези:
- Американський президент висловив певний оптимізм щодо розвитку відносин між Україною та Росією в майбутньому.
- Трамп уже розглядає сценарій введення додаткових санкцій проти РФ.
Трамп оцінив хід переговорів з Україною та Росією
Журналісти звертають увагу на те, що очільник Білого дому виступив з такою заявою через день після того, як він висловив розчарування Росією і закликав її "рухатися" до укладення угоди.
Однак він досі не уточнив, про що саме йдеться.
Як уже згадувалося раніше, 11 квітня посланець Трампа Стів Віткофф провів перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним про "аспекти українського врегулювання".
Попри те, що ці перемовини зайшли у глухий кут через розбіжності щодо умов для повного припинення бойових дій, команда Трампа не полишає спроб домовитися з Росією.
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