Трамп заінтригував заявою щодо завершення війни РФ проти України
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Трамп заінтригував заявою щодо завершення війни РФ проти України

Трамп
Джерело:  Reuters

За словами американського лідера Дональда Трампа, перемовини щодо припинення війни наразі розвивається добре. Попри це, він додав, що є момент, коли ви просто “повинні або діяти, або замовкнути”.

Головні тези:

  • Американський президент висловив певний оптимізм щодо розвитку відносин між Україною та Росією в майбутньому.
  • Трамп уже розглядає сценарій введення додаткових санкцій проти РФ.

Трамп оцінив хід переговорів з Україною та Росією

Журналісти звертають увагу на те, що очільник Білого дому виступив з такою заявою через день після того, як він висловив розчарування Росією і закликав її "рухатися" до укладення угоди.

Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть розвиватися добре, і ви дізнаєтеся про це дуже скоро, — заінтригував Дональд Трампа.

Однак він досі не уточнив, про що саме йдеться.

Є момент, коли ви просто повинні або діяти, або замовкнути, і ми побачимо, що станеться, але я думаю, що все йде добре.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Як уже згадувалося раніше, 11 квітня посланець Трампа Стів Віткофф провів перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним про "аспекти українського врегулювання".

Попри те, що ці перемовини зайшли у глухий кут через розбіжності щодо умов для повного припинення бойових дій, команда Трампа не полишає спроб домовитися з Росією.

Трамп продемонстрував ознаки втрати терпіння і заговорив про введення вторинних санкцій проти країн, які купують російську нафту, якщо він відчує, що Москва затягує з укладенням угоди.

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