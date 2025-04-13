Силы ПВО озвучили результаты своей работы после новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО озвучили результаты своей работы после новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Подробности новой атаки РФ на Украину
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Во время нового воздушного нападения России на Украину, которое происходило ночью 12-13 апреля, силы ПВО смогли уничтожить 43 вражеских дрона. Еще 12 беспилотников-имитаторов локационно потеряны: негативных последствий не выявлено.

Главные тезисы

  • РФ атаковала Украину 55 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с разных направлений.
  • В этот раз вражеские цели сбивали на севере, юге и в центре страны.

Подробности новой атаки РФ на Украину

Россияне начали новое воздушное нападение в 20:30 12 апреля.

Противник атаковал 55 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 43 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге и в центре страны.

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 12 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Держим небо! Вместе — к победе! — подчеркивают украинские защитники.

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