Силы ПВО озвучили результаты своей работы после новой атаки РФ

Во время нового воздушного нападения России на Украину, которое происходило ночью 12-13 апреля, силы ПВО смогли уничтожить 43 вражеских дрона. Еще 12 беспилотников-имитаторов локационно потеряны: негативных последствий не выявлено.
Главные тезисы
- РФ атаковала Украину 55 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с разных направлений.
- В этот раз вражеские цели сбивали на севере, юге и в центре страны.
Подробности новой атаки РФ на Украину
Россияне начали новое воздушное нападение в 20:30 12 апреля.
Противник атаковал 55 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 12 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
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