Усиление ПВО Украины. Нидерланды выделяют 150 млн евро

Для нас одним из основных приоритетов является противовоздушная оборона — это также то, о чем просил на этой неделе президент Зеленский, поскольку воздушные атаки стали более интенсивными. Мы продолжаем поставлять F-16. Также мы уже объявили, что потратим 500 млн евро на проект дронов, который очень важен для Украины. И сегодня мы также объявляем о выделении еще 150 млн евро на систему ПВО, что поможет Украине защищать свое небо, — сказал Брекельманс.