Усиление ПВО Украины. Нидерланды выделяют 150 млн евро
Категория
Украина
Дата публикации

Усиление ПВО Украины. Нидерланды выделяют 150 млн евро

ПВО
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Источник:  Укринформ

Украина получит от Нидерландов 150 млн. евро на усиление противовоздушной обороны. Об этом заявил журналистам министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс перед началом заседания "Рамштайна" в штаб-квартире НАТО.

Главные тезисы

  • Нидерланды выделяют 150 млн евро на укрепление противовоздушной обороны Украины.
  • Приоритетом является противовоздушная оборона, которую поддерживает президент Зеленский.
  • Украина получит проект дронов и систему ПВО к военной поддержке от Нидерландов.

Нидерланды предоставит Украине 150 млн евро военной поддержки

Для нас одним из основных приоритетов является противовоздушная оборона — это также то, о чем просил на этой неделе президент Зеленский, поскольку воздушные атаки стали более интенсивными. Мы продолжаем поставлять F-16. Также мы уже объявили, что потратим 500 млн евро на проект дронов, который очень важен для Украины. И сегодня мы также объявляем о выделении еще 150 млн евро на систему ПВО, что поможет Украине защищать свое небо, — сказал Брекельманс.

По его словам, проект дронов воплощается совместно с Великобританией.

Министр также напомнил, что несколько недель назад Нидерланды заявили, что выделяют дополнительные 3,5 млрд евро в поддержку Украины, из которых 2 млрд евро будут израсходованы уже в этом году.

Он отметил, что очень важно укрепить позиции Украины на поле боя, что будет способствовать лучшим позициям за столом переговоров.

Если мы хотим, чтобы Украина имела лучшие позиции за столом переговоров, важно поддержать ее на поле боя, чтобы, во-первых, она могла удержать линию фронта, а во-вторых — быть в более сильной позиции для переговоров.

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