Усиление ПВО Украины. Нидерланды выделяют 150 млн евро

Украина получит от Нидерландов 150 млн. евро на усиление противовоздушной обороны. Об этом заявил журналистам министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс перед началом заседания "Рамштайна" в штаб-квартире НАТО.
Главные тезисы
- Нидерланды выделяют 150 млн евро на укрепление противовоздушной обороны Украины.
- Приоритетом является противовоздушная оборона, которую поддерживает президент Зеленский.
- Украина получит проект дронов и систему ПВО к военной поддержке от Нидерландов.
Нидерланды предоставит Украине 150 млн евро военной поддержки
По его словам, проект дронов воплощается совместно с Великобританией.
Министр также напомнил, что несколько недель назад Нидерланды заявили, что выделяют дополнительные 3,5 млрд евро в поддержку Украины, из которых 2 млрд евро будут израсходованы уже в этом году.
Он отметил, что очень важно укрепить позиции Украины на поле боя, что будет способствовать лучшим позициям за столом переговоров.
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