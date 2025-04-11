Посилення ППО України. Нідерланди виділяють 150 млн євро

Для нас одним з основних пріоритетів є протиповітряна оборона — це також те, про що просив цього тижня президент Зеленський, оскільки повітряні атаки стали інтенсивнішими. Ми продовжуємо постачати F-16. Також ми вже оголосили, що витратимо 500 млн євро на проєкт дронів, який є дуже важливим для України. І сьогодні ми також оголошуємо про виділення ще 150 млн євро на систему ППО, що також допоможе Україні захищати своє небо, — сказав Брекельманс.