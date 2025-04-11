Посилення ППО України. Нідерланди виділяють 150 млн євро

Україна отримає від Нідерландів 150 млн євро на посилення протиповітряної оборони. Про це заявив журналістам міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком засідання "Рамштайну" у штаб-квартирі НАТО.
Головні тези:
- Нідерланди нададуть Україні 150 млн євро на посилення протиповітряної оборони.
- Пріоритетом є протиповітряна оборона, яку підтримує і президент Зеленський.
- Додатково до військової допомоги, Україна отримає проєкт дронів та систему ППО.
Нідерланди нададуть Україні 150 млн євро військової підтримки
За його словами, проєкт дронів втілюється спільно з Великою Британією.
Міністр також нагадав, що кілька тижнів тому Нідерланди заявили, що виділяють додаткові 3,5 млрд євро на підтримку України, з яких 2 млрд євро будуть буде витрачено вже цього року.
Він наголосив, що наразі дуже важливо зміцнити позиції України на полі бою, що сприятиме кращим позиціям за столом переговорів.
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