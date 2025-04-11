Посилення ППО України. Нідерланди виділяють 150 млн євро
Категорія
Україна
Дата публікації

Посилення ППО України. Нідерланди виділяють 150 млн євро

ППО
Джерело:  Укрінформ

Україна отримає від Нідерландів 150 млн євро на посилення протиповітряної оборони. Про це заявив журналістам міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком засідання "Рамштайну" у штаб-квартирі НАТО.

Головні тези:

  • Нідерланди нададуть Україні 150 млн євро на посилення протиповітряної оборони.
  • Пріоритетом є протиповітряна оборона, яку підтримує і президент Зеленський.
  • Додатково до військової допомоги, Україна отримає проєкт дронів та систему ППО.

Нідерланди нададуть Україні 150 млн євро військової підтримки

Для нас одним з основних пріоритетів є протиповітряна оборона — це також те, про що просив цього тижня президент Зеленський, оскільки повітряні атаки стали інтенсивнішими. Ми продовжуємо постачати F-16. Також ми вже оголосили, що витратимо 500 млн євро на проєкт дронів, який є дуже важливим для України. І сьогодні ми також оголошуємо про виділення ще 150 млн євро на систему ППО, що також допоможе Україні захищати своє небо, — сказав Брекельманс.

За його словами, проєкт дронів втілюється спільно з Великою Британією.

Міністр також нагадав, що кілька тижнів тому Нідерланди заявили, що виділяють додаткові 3,5 млрд євро на підтримку України, з яких 2 млрд євро будуть буде витрачено вже цього року.

Він наголосив, що наразі дуже важливо зміцнити позиції України на полі бою, що сприятиме кращим позиціям за столом переговорів.

Якщо ми хочемо, щоб Україна мала кращі позиції за столом переговорів, то важливо підтримати її на полі бою, щоб, по-перше, вона могла утримати лінію фронту, а по-друге — бути в сильнішій позиції для перемовин.

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