Нідерланди нададуть Україні нові пакети допомоги — які саме

Нідерланди нададуть Україні 7 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги, який координує НАТО, та 20 млн євро на підтримку енергетичної інфраструктури.

Україна отримає нову допомогу від Нідерландів

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп на спільному з українським колегою Андрієм Сибігою брифінгу в Києві.

Нідерланди зберігають відданість підтримці захисту України від російської агресії. Щойно я оголошую міністрові Сибізі, що Нідерланди нададуть 7 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги Україні (CAP), який координує НАТО. За допомогою пакету допомоги НАТО надає нелетальну підтримку України, як-от паливо, медичні засоби, зимове спорядження та засоби РЕБ.

Велдкамп відзначив, що зобовʼязання Нідерландів з військової підтримки України сягають 10,4 млрд євро, а загальна допомога, включно з невійськовою, становить 70,1 млрд євро.

Він запевнив, що Україна може й надалі розраховувати на тривалу підтримку Нідерландів — політичну, військову, фінансову і моральну. Поширити

Окрім того, глава нідерландської дипломатії також оголосив про виділення додаткових 20 млн євро на підтримку енергетичної інфраструктури України на додачу внеску в 45 млн євро, який країна зробила минулого року.

Ми продовжуємо нашу співпрацю з такими інституціями, як ЄБРР, щодо енергетичної безпеки й інфраструктури для України. Це профінансує необхідні для України ремонтні роботи, щоб підтримати енергетичну систему України в робочому стані.

Що відомо про плани Нідерландів з допомоги Україні

Посол Нідерландів в Україні підкреслив, що протягом трьох років від початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України його країна надає військову, гуманітарну та економічну допомогу.

Справді, наразі вже надійшло 3,8 млрд євро, але у планах ще 6 млрд євро. Таким чином, Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги, з яких майже чотири вже надійшли, — наголосив Алле Дорхаут. Поширити

Він зазначив, що одним з пріоритетних напрямків допомоги Україні для Нідерландів залишається відновлення пошкодженої внаслідок атак злочинної армії РФ української енергосистеми.