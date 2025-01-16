Нідерланди нададуть Україні нові пакети допомоги — які саме

Нідерланди нададуть Україні 7 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги, який координує НАТО, та 20 млн євро на підтримку енергетичної інфраструктури.
Головні тези:
- Нідерланди нададуть 7 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги, який координує НАТО, та 20 млн євро на підтримку енергетичної інфраструктури України.
- За допомогою пакету допомоги НАТО надається нелетальна підтримка України, включаючи паливо, медичні засоби, зимове спорядження та засоби РЕБ.
- Україна може розраховувати на тривалу підтримку Нідерландів у політичній, військовій, фінансовій та моральній сферах.
- Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги для України, з яких майже 4 млрд євро вже надійшли.
- Одним з пріоритетів допомоги є відновлення пошкодженої української енергосистеми, за який відповідають Нідерланди.
Україна отримає нову допомогу від Нідерландів
Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп на спільному з українським колегою Андрієм Сибігою брифінгу в Києві.
Нідерланди зберігають відданість підтримці захисту України від російської агресії. Щойно я оголошую міністрові Сибізі, що Нідерланди нададуть 7 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги Україні (CAP), який координує НАТО. За допомогою пакету допомоги НАТО надає нелетальну підтримку України, як-от паливо, медичні засоби, зимове спорядження та засоби РЕБ.
Велдкамп відзначив, що зобовʼязання Нідерландів з військової підтримки України сягають 10,4 млрд євро, а загальна допомога, включно з невійськовою, становить 70,1 млрд євро.
Окрім того, глава нідерландської дипломатії також оголосив про виділення додаткових 20 млн євро на підтримку енергетичної інфраструктури України на додачу внеску в 45 млн євро, який країна зробила минулого року.
Ми продовжуємо нашу співпрацю з такими інституціями, як ЄБРР, щодо енергетичної безпеки й інфраструктури для України. Це профінансує необхідні для України ремонтні роботи, щоб підтримати енергетичну систему України в робочому стані.
Що відомо про плани Нідерландів з допомоги Україні
Посол Нідерландів в Україні підкреслив, що протягом трьох років від початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України його країна надає військову, гуманітарну та економічну допомогу.
Він зазначив, що одним з пріоритетних напрямків допомоги Україні для Нідерландів залишається відновлення пошкодженої внаслідок атак злочинної армії РФ української енергосистеми.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-