Нідерланди нададуть Україні нові пакети допомоги — які саме
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Нідерланди нададуть Україні нові пакети допомоги — які саме

МЗС України
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Нідерланди нададуть Україні 7 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги, який координує НАТО, та 20 млн євро на підтримку енергетичної інфраструктури.

Головні тези:

  • Нідерланди нададуть 7 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги, який координує НАТО, та 20 млн євро на підтримку енергетичної інфраструктури України.
  • За допомогою пакету допомоги НАТО надається нелетальна підтримка України, включаючи паливо, медичні засоби, зимове спорядження та засоби РЕБ.
  • Україна може розраховувати на тривалу підтримку Нідерландів у політичній, військовій, фінансовій та моральній сферах.
  • Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги для України, з яких майже 4 млрд євро вже надійшли.
  • Одним з пріоритетів допомоги є відновлення пошкодженої української енергосистеми, за який відповідають Нідерланди.

Україна отримає нову допомогу від Нідерландів

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп на спільному з українським колегою Андрієм Сибігою брифінгу в Києві.

Нідерланди зберігають відданість підтримці захисту України від російської агресії. Щойно я оголошую міністрові Сибізі, що Нідерланди нададуть 7 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги Україні (CAP), який координує НАТО. За допомогою пакету допомоги НАТО надає нелетальну підтримку України, як-от паливо, медичні засоби, зимове спорядження та засоби РЕБ.

Велдкамп відзначив, що зобовʼязання Нідерландів з військової підтримки України сягають 10,4 млрд євро, а загальна допомога, включно з невійськовою, становить 70,1 млрд євро.

Він запевнив, що Україна може й надалі розраховувати на тривалу підтримку Нідерландів — політичну, військову, фінансову і моральну.

Окрім того, глава нідерландської дипломатії також оголосив про виділення додаткових 20 млн євро на підтримку енергетичної інфраструктури України на додачу внеску в 45 млн євро, який країна зробила минулого року.

Ми продовжуємо нашу співпрацю з такими інституціями, як ЄБРР, щодо енергетичної безпеки й інфраструктури для України. Це профінансує необхідні для України ремонтні роботи, щоб підтримати енергетичну систему України в робочому стані.

Що відомо про плани Нідерландів з допомоги Україні

Посол Нідерландів в Україні підкреслив, що протягом трьох років від початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України його країна надає військову, гуманітарну та економічну допомогу.

Справді, наразі вже надійшло 3,8 млрд євро, але у планах ще 6 млрд євро. Таким чином, Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги, з яких майже чотири вже надійшли, — наголосив Алле Дорхаут.

Він зазначив, що одним з пріоритетних напрямків допомоги Україні для Нідерландів залишається відновлення пошкодженої внаслідок атак злочинної армії РФ української енергосистеми.

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