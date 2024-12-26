Нідерланди обіцяють виділити ще 6 млрд євро на допомогу Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Нідерланди обіцяють виділити ще 6 млрд євро на допомогу Україні

Прапор Нідерландів
Джерело:  Укрінформ

За словами посла Нідерландів в Україні Алле Дорхаута, його країна планує передати ще близько 6 млрд євро допомоги, переважно на відновлення української енергосистеми, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок атак злочинної армії РФ. 

Головні тези:

  • Нідерланди збільшують обіцянку допомоги Україні до 6 млрд євро для відновлення пошкодженої енергосистеми.
  • За словами посла Нідерландів, вже надано 3,8 млрд євро, а отримати додатково планується 6 млрд.
  • Підтримка включає військову, гуманітарну та економічну допомогу для України протягом трьох років.
  • Нідерланди також виділили 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури та 271 млн євро на військову допомогу.

Що відомо про плани Нідерландів з допомоги Україні

Посол Нідерландів в Україні підкреслив, що протягом трьох років від початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України його країна надає військову, гуманітарну та економічну допомогу.

Справді, наразі вже надійшло 3,8 млрд євро, але у планах ще 6 млрд євро. Таким чином, Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги, з яких майже чотири вже надійшли, — наголосив Алле Дорхаут.

Він зазначив, що одним з пріоритетних напрямків допомоги Україні для Нідерландів залишається відновлення пошкодженої внаслідок атак злочинної армії РФ української енергосистеми.

Ми вже багато зробили для вашої підтримки країни, і ми постійно шукаємо нові можливості. Колеги постійно на зв’язку з українською стороною, щоб зрозуміти, як ще ми можемо допомогти Україні пережити цю зиму, — пояснює дипломат.

Що відомо про надану Нідерландами допомогу Україні

Нещодавно Нідерланди оголосили про виділення 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України, включаючи 45 млн для Фонду підтримки енергетики.

До того ж у середині жовтня стало відомо, що Нідерланди виділять на військову допомогу Україні ще 271 млн євро. Вони будуть витрачені на артилерійські снаряди.

А вже на початку грудня Нідерланди вирішили виділити 22 млн євро допомоги Україні. Кошти будуть спрямовані, зокрема, на зміцнення системи ППО.

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