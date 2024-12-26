За словами посла Нідерландів в Україні Алле Дорхаута, його країна планує передати ще близько 6 млрд євро допомоги, переважно на відновлення української енергосистеми, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок атак злочинної армії РФ.
Головні тези:
- Нідерланди збільшують обіцянку допомоги Україні до 6 млрд євро для відновлення пошкодженої енергосистеми.
- За словами посла Нідерландів, вже надано 3,8 млрд євро, а отримати додатково планується 6 млрд.
- Підтримка включає військову, гуманітарну та економічну допомогу для України протягом трьох років.
- Нідерланди також виділили 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури та 271 млн євро на військову допомогу.
Що відомо про плани Нідерландів з допомоги Україні
Посол Нідерландів в Україні підкреслив, що протягом трьох років від початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України його країна надає військову, гуманітарну та економічну допомогу.
Він зазначив, що одним з пріоритетних напрямків допомоги Україні для Нідерландів залишається відновлення пошкодженої внаслідок атак злочинної армії РФ української енергосистеми.
Що відомо про надану Нідерландами допомогу Україні
Нещодавно Нідерланди оголосили про виділення 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України, включаючи 45 млн для Фонду підтримки енергетики.
До того ж у середині жовтня стало відомо, що Нідерланди виділять на військову допомогу Україні ще 271 млн євро. Вони будуть витрачені на артилерійські снаряди.
А вже на початку грудня Нідерланди вирішили виділити 22 млн євро допомоги Україні. Кошти будуть спрямовані, зокрема, на зміцнення системи ППО.
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