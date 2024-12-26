По словам посла Нидерландов в Украине Алле Дорхаута, его страна планирует передать еще около 6 млрд евро помощи, преимущественно на восстановление украинской энергосистемы, которая получила значительные повреждения в результате атак преступной армии РФ.
Главные тезисы
- Нидерланды обещают выделить Украине еще 6 млрд евро на восстановление энергосистемы, поврежденной в результате атак РФ.
- Помощь включает в себя военную, гуманитарную и экономическую на протяжении трех лет.
- Нидерланды уже предоставили 3,8 млрд евро помощи и планируют выделить дополнительно 6 млрд евро.
- Помимо этого, Нидерланды выделили 209,5 млн евро на восстановление инфраструктуры и 271 млн евро на военную помощь Украине.
Что известно о планах Нидерландов по помощи Украине
Посол Нидерландов в Украине подчеркнул, что в течение трех лет после начала развязанной Россией преступной войны против Украины его страна оказывает военную, гуманитарную и экономическую помощь.
Он отметил, что одним из приоритетных направлений помощи Украине для Нидерландов остается восстановление поврежденной в результате атак преступной армии РФ украинской энергосистемы.
Что известно о предоставленной Нидерландами помощи Украине
Недавно Нидерланды объявили о выделении 209,5 млн. евро на восстановление критической инфраструктуры Украины, включая 45 млн. для Фонда поддержки энергетики.
К тому же в середине октября стало известно, что Нидерланды выделят на военную помощь Украине еще 271 млн. евро. Они будут потрачены на артиллерийские снаряды.
А уже в начале декабря Нидерланды решили выделить 22 млн. евро помощи Украине. Денежные средства будут направлены, в частности, на укрепление системы ПВО.
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