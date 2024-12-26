Нидерланды обещают выделить еще 6 млрд евро на помощь Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Нидерланды обещают выделить еще 6 млрд евро на помощь Украине

Флаг Нидерландов
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Источник:  Укринформ

По словам посла Нидерландов в Украине Алле Дорхаута, его страна планирует передать еще около 6 млрд евро помощи, преимущественно на восстановление украинской энергосистемы, которая получила значительные повреждения в результате атак преступной армии РФ.

Главные тезисы

  • Нидерланды обещают выделить Украине еще 6 млрд евро на восстановление энергосистемы, поврежденной в результате атак РФ.
  • Помощь включает в себя военную, гуманитарную и экономическую на протяжении трех лет.
  • Нидерланды уже предоставили 3,8 млрд евро помощи и планируют выделить дополнительно 6 млрд евро.
  • Помимо этого, Нидерланды выделили 209,5 млн евро на восстановление инфраструктуры и 271 млн евро на военную помощь Украине.

Что известно о планах Нидерландов по помощи Украине

Посол Нидерландов в Украине подчеркнул, что в течение трех лет после начала развязанной Россией преступной войны против Украины его страна оказывает военную, гуманитарную и экономическую помощь.

Действительно, в настоящее время уже поступило 3,8 млрд евро, но в планах еще 6 млрд евро.

Он отметил, что одним из приоритетных направлений помощи Украине для Нидерландов остается восстановление поврежденной в результате атак преступной армии РФ украинской энергосистемы.

Мы уже многое сделали для вашей поддержки страны, и мы постоянно ищем новые возможности. Коллеги постоянно на связи с украинской стороной, чтобы понять, как мы можем еще помочь Украине пережить эту зиму, — объясняет дипломат.

Что известно о предоставленной Нидерландами помощи Украине

Недавно Нидерланды объявили о выделении 209,5 млн. евро на восстановление критической инфраструктуры Украины, включая 45 млн. для Фонда поддержки энергетики.

К тому же в середине октября стало известно, что Нидерланды выделят на военную помощь Украине еще 271 млн. евро. Они будут потрачены на артиллерийские снаряды.

А уже в начале декабря Нидерланды решили выделить 22 млн. евро помощи Украине. Денежные средства будут направлены, в частности, на укрепление системы ПВО.

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