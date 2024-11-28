Нидерланды передали Украине три пусковые установки ЗРК Patriot

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс 28 ноября объявил о передаче Украине трех пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. Он подчеркнул, что украинцев ожидает сложная зима из-за продолжающихся разрушительных авиаударов России.
Главные тезисы
- Украина получила от Нидерландов три пусковые установки ЗРК Patriot для защиты от российской агрессии.
- Нидерланды планируют выделить 271 млн. евро на крупнокалиберные артиллерийские снаряды для Украины в 2025 году.
- Инициатива по поддержке Украины от Дании, Чехии и Нидерландов включает в себя не только поставки боеприпасов, но и расширение масштабов совместной защиты.
- Помощь от Нидерландов в форме пусковых установок и артиллерийских снарядов поможет Украине укрепить обороноспособность и защиту от угрозы.
Украина получила от Нидерландов три пусковые установки ЗРК Patriot
Об этом министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс 28 ноября сообщил в соцсетях, опубликовав фото с техникой, прибывшей в Украину.
Нидерланды закупят артснаряды для Украины в 2025 году
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил 17 октября, что Нидерланды выделят 271 млн евро на крупнокалиберные артиллерийские снаряды для Украины.
Об этом министр написал в соцсети Х.
Этим, по словам Схоофа, Нидерланды помогут Украине с поставкой боеприпасов в 2025 году и привлекут европейскую оборонную промышленность к дальнейшему расширению масштабов.
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