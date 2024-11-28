Нидерланды передали Украине три пусковые установки ЗРК Patriot

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс 28 ноября объявил о передаче Украине трех пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. Он подчеркнул, что украинцев ожидает сложная зима из-за продолжающихся разрушительных авиаударов России.

Украина получила от Нидерландов три пусковые установки ЗРК Patriot

Об этом министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс 28 ноября сообщил в соцсетях, опубликовав фото с техникой, прибывшей в Украину.

Именно поэтому мы передали три пусковых установки Patriot. Они спасают жизнь и защищают жизненно важную инфраструктуру. Остановить российскую агрессию было и остается в наших общих интересах. Поделиться

Oekraïners gaan een zware winter tegemoet, want de verwoestende luchtaanvallen gaan maar door.



Daarom leverden we 3 Patriot-lanceerbuizen. Dit redt mensenlevens en beschermt vitale infrastructuur.



Het is en blijft in ons gezamenlijk belang de Russische agressie tegen te houden. pic.twitter.com/J5yEcq3V11 — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 28, 2024

Нидерланды закупят артснаряды для Украины в 2025 году

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил 17 октября, что Нидерланды выделят 271 млн евро на крупнокалиберные артиллерийские снаряды для Украины.

Об этом министр написал в соцсети Х.

Дания, Чехия и Нидерланды привержены совместной поддержке Украины в борьбе против российской агрессии. Год назад мы начали инициативу по поставке боеприпасов, а сегодня делаем следующий важный шаг. Мы будем снабжать больше артиллерийских боеприпасов большого калибра. Нидерланды выделят 271 млн. евро на артиллерийские снаряды. Поделиться

Этим, по словам Схоофа, Нидерланды помогут Украине с поставкой боеприпасов в 2025 году и привлекут европейскую оборонную промышленность к дальнейшему расширению масштабов.