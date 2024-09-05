Украина получит Patriot от Румынии. У Бухареста таких систем всего две

Президент Румынии Клаус Иоганнис 5 сентября обнародовал законопроект о передаче Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Это решение инициировало правительство страны и поддержал парламент.

Румыния подарит Украине Patriot

Депутаты проголосовали за решение передать Киеву систему ПВО американского производства.

У Бухареста всего две системы Patriot. Одну из них решили подарить Украине.

Румыния согласовала это решение вместе с США. После передачи системы ПВО Бухарест приобретет для себя новую.

Румыния является одним из важных партнеров Украины, она передает военную помощь и помогает в логистике, в частности, переправляя вооружение через собственные порты.

Впервые о намерении Бухареста передать Киеву систему ПВО стало известно в середине июня. Соответствующий законопроект Минобороны Румынии внесли в парламент только 30 августа.

Что известно о ПВО Patriot

Зенитно-ракетный комплекс — американская разработка. Такие системы партнеры передавали Украине, но точное количество неизвестно.

Patriot способен перехватывать баллистические ракеты, являющиеся тяжелой целью для ПВО. Американский ЗРК сбивает их на дальности до 160 км и высоте до 24 км.

Американская ПВО имеет чувствительный радар. Благодаря этому она обнаруживает цели на большом расстоянии.

Противовоздушная оборона Украины усилится благодаря подарку от Румынии

Стоимость нового комплекса Patriot составляет более одного млрд долл. включая ракеты. Цена одной ракеты составляет примерно 3,7 млн долл.

ЗРК Patriot является самой дорогой системой ПВО на вооружении в Украине.