В Украину прибыла система ПВО Patriot от Германии — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что система ПВО Patriot от Германии прибыла в Украину.
Главные тезисы
- Украине необходимо 25 зенитных ракетных комплексов Patriot для полного закрытия неба от российских воздушных ударов.
- Прибытие Patriot является важным шагом к укреплению обороноспособности Украины.
- Зеленский подчеркнул важность секретности некоторых аспектов в борьбе с оккупантами.
- Президент выразил благодарность Германии и США за содействие в обеспечении безопасности страны.
Зеленский сообщил о прибытии Patriot от Германии
Зеленский также сообщил о докладе главы СБУ Василии Малюке и "хороших результатах в противодействии коллаборантам".
Зеленский назвал количество необходимых Украине ЗРК Patriot
Украине необходимо 25 зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы полностью закрыть небо от российских воздушных ударов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 15 июля.
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