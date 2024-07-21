В Украину прибыла система ПВО Patriot от Германии — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

В Украину прибыла система ПВО Patriot от Германии — Зеленский

Владимир Зеленский
В Украину прибыла система ПВО Patriot от Германии — Зеленский
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что система ПВО Patriot от Германии прибыла в Украину.

Главные тезисы

 

  • Украине необходимо 25 зенитных ракетных комплексов Patriot для полного закрытия неба от российских воздушных ударов.
  • Прибытие Patriot является важным шагом к укреплению обороноспособности Украины.
  • Зеленский подчеркнул важность секретности некоторых аспектов в борьбе с оккупантами.
  • Президент выразил благодарность Германии и США за содействие в обеспечении безопасности страны.

Зеленский сообщил о прибытии Patriot от Германии

Сейчас мы можем сказать: есть усиление нашей ПВО. Немецкий Patriot прибыл в Украину, я хочу поблагодарить Германию и Соединенные Штаты за этот шаг. В небе мы сможем сделать большее. Конечно, впереди еще много работы, и это еще далеко не гарантированная защита, но тем не менее больше силы для Украины, — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский также сообщил о докладе главы СБУ Василии Малюке и "хороших результатах в противодействии коллаборантам".

Есть некоторые вещи, о которых мы сейчас публично не можем говорить. Просто не стоит. Оккупант должен это почувствовать, — добавил президент.

Зеленский назвал количество необходимых Украине ЗРК Patriot

Украине необходимо 25 зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы полностью закрыть небо от российских воздушных ударов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 15 июля.

Я могу вам сказать, сколько нам вообще нужно Patriot. С точки зрения структуры нашей противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть Украину, по мнению наших военных, нам нужно 25 Patriot. Это полностью закрытое небо Украины. Я не могу вам сказать, сколько у нас их есть или будет, — отметил Зеленский.

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