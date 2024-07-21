В Украину прибыла система ПВО Patriot от Германии — Зеленский

Сейчас мы можем сказать: есть усиление нашей ПВО. Немецкий Patriot прибыл в Украину, я хочу поблагодарить Германию и Соединенные Штаты за этот шаг. В небе мы сможем сделать большее. Конечно, впереди еще много работы, и это еще далеко не гарантированная защита, но тем не менее больше силы для Украины, — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.