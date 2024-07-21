В Україну прибула система ППО Patriot від Німеччини — Зеленський
Категорія
Україна
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В Україну прибула система ППО Patriot від Німеччини — Зеленський

Володимир Зеленський
В Україну прибула система ППО Patriot від Німеччини — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що система ППО Patriot від Німеччини прибула в Україну.

Головні тези:

 

  • Україні потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо від російських повітряних ударів.
  • Зеленський також заявив про успішну протидію колаборантам та обіцяє окупантам відчути наслідки.
  • Наявність системи ППО Patriot в Україні є важливим кроком у підвищенні безпеки та обороноздатності країни.

Зеленський повідомив про прибуття Patriot від Німеччини

Зараз уже ми можемо сказати: є посилення нашої ППО. Німецький Patriot прибув в Україну, я хочу подякувати Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше — більше сили для України, — повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський також повідомив про доповідь голови СБУ Василя Малюка і "хороші результати у протидії колаборантам".

Є також деякі речі, про які ми зараз публічно не можемо говорити. Просто не варто. Окупант повинен це відчути, — додав президент.

Зеленський назвав кількість необхідних Україні ЗРК Patriot

Україні потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо від російських повітряних ударів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 15 липня.

Я можу вам сказати, скільки взагалі нам потрібно Patriot. З погляду структури нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібно 25 Patriot. Це повністю закрите небо України. Я не можу вам сказати, скільки у нас їх є, або буде, — зазначив Зеленський.

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