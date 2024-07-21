В Україну прибула система ППО Patriot від Німеччини — Зеленський

Зараз уже ми можемо сказати: є посилення нашої ППО. Німецький Patriot прибув в Україну, я хочу подякувати Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше — більше сили для України, — повідомив президент України Володимир Зеленський.