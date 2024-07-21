В Україну прибула система ППО Patriot від Німеччини — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що система ППО Patriot від Німеччини прибула в Україну.
Головні тези:
- Україні потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо від російських повітряних ударів.
- Зеленський також заявив про успішну протидію колаборантам та обіцяє окупантам відчути наслідки.
- Наявність системи ППО Patriot в Україні є важливим кроком у підвищенні безпеки та обороноздатності країни.
Зеленський повідомив про прибуття Patriot від Німеччини
Зеленський також повідомив про доповідь голови СБУ Василя Малюка і "хороші результати у протидії колаборантам".
Зеленський назвав кількість необхідних Україні ЗРК Patriot
Україні потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо від російських повітряних ударів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 15 липня.
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