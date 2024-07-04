Країни-партнери збирають батарею Patriot для України по всій Європі
Категорія
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Країни-партнери збирають батарею Patriot для України по всій Європі

Patriot
Джерело:  The New York Times

Протягом кількох останніх місяців союзники України “прочісували” свої арсенали для реалізації цього плану.

Головні тези:

  • Європейські країни об'єднують зусилля для постачання Україні батареї Patriot з запасних частин, розкиданих по континенту.
  • Україні буде надано радар, ракетні пускові установки та навчання з використання складної системи протиповітряної оборони від восьми країн-партнерів.
  • Збірка батареї Patriot для України є кроком до зміцнення її обороноздатності проти російських авіаударів.
  • План унікальної ініціативи передбачає вибудову системи зібраних запасних частин різних країн для створення повноцінної оборонної системи.
  • Надання Україні систем Patriot із запасних частин є частиною стратегії підтримки та посилення обороноздатності країни в умовах загрози іноземної агресії.

Європа збирає по частинах батарею Patriot для України

Оскільки Україна потребує збільшення засобів протиповітряної оборони (ППО), європейські чиновники намагаються зібрати батарею Patriot із запасних частин, розкиданих по всьому континенту.

Зазначається, що план Європи з надання Україні ще однієї системи ППО Patriot для захисту зруйнованих міст від російських авіаударів поступово складається воєдино.

Радар і три ракетні пускові установки поставляються Нідерландами. Деякі ракети-перехоплювачі поставляються коаліцією чотирьох країн на чолі з Німеччиною. Обіцяний мобільний центр управління вогнем, але де і ким чиновники поки що не говорять. Додаткові ракети та пускові установки, а також навчання українців використанню складної системи буде надано вісьмома країнами.

Вказується, що протягом кількох останніх місяців союзники України прочісували свої арсенали та зупинилися на творчому, хоча й не надійному, способі створення ще однієї системи Patriot: побудувати повну систему із запасних частин, зібраних по всій Європі.

У нас є всі частини пазла. Нам просто потрібно зібрати їх разом... У всіх нас обмежені можливості... Але якщо ми об'єднаємо зусилля, я думаю, ми зможемо це здійснити, — заявила колишній міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, яка склала цей план після запиту від України на сім систем.

Вона погодилася з тим, що деякі деталі можуть не одразу працювати разом.

Але ми також знаємо, що здатні вирішити і цю проблему, — додала Оллонгрен, зазначивши, що Нідерланди створили команду технічних експертів, які поїдуть у кожну країну-донорку і допоможуть переконатися, що всі деталі підходять одна до одної.

Кайса Оллонгрен

Кайса Оллонгрен

Ексміністерка оборони Нідерландів

При цьому чиновниця не уточнила, коли зібрана таким чином батарея Patriot може бути доставлена в Україну. Крім того, вона висловила припущення, що її також можуть відправити й по частинах для заміни тих, які могли бути зламані.

Системи Patriot для України: що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі тривають обговорення про надання Україні 5 із 7 систем Patriot, які терміново потрібні нашій державі.

Днями очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч із помічником державного секретаря США Джеймсом О'Браєном. Вони обговорили кроки з постачання систем протиповітряної оборони Patriot:

Ми цінуємо останні критичні рішення США щодо підтримки українських ударів по військових цілях у Росії, надання Україні пріоритету в постачанні боєприпасів для протиповітряної оборони, а також роботу з третіми країнами з метою зміцнення обороноздатності України.

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