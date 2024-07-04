Страны-партнеры собирают батарею Patriot для Украины по всей Европе

В течение нескольких последних месяцев союзники Украины “прочесывали” свои арсеналы для реализации этого плана.
Главные тезисы
- Европейские страны собирают батарею Patriot для Украины из запасных частей, распределенных по континенту, чтобы усилить ее обороноспособность против авиаударов.
- План предусматривает поставку радаров, ракетных установок и обучения по противовоздушной обороне от восьми стран-партнеров.
- Сборка системы Patriot из разных запасных частей станет дополнительным шагом в укреплении обороноспособности Украины в условиях угрозы иностранной агрессии.
- Бывшая министр обороны Нидерландов предложила план сборки и проверки совместимости деталей батареи Patriot, чтобы гарантировать ее работоспособность.
- Украина ожидает получить 5 из 7 систем Patriot с поддержкой союзников, включая США, для укрепления своей обороноспособности.
Европа собирает по частям батарею Patriot для Украины
Поскольку Украина нуждается в увеличении средств противовоздушной обороны (ПВО), европейские чиновники пытаются собрать батарею Patriot из запасных частей, разбросанных по всему континенту.
План Европы по предоставлению Украине еще одной системы ПВО Patriot для защиты разрушенных городов от российских авиаударов постепенно складывается воедино.
Указывается, что в течение последних месяцев союзники Украины прочесывали свои арсеналы и остановились на творческом, хотя и не надежном, способе создания еще одной системы Patriot: построить полную систему из запасных частей, собранных по всей Европе.
У нас есть все части пазла. Нам просто нужно собрать их вместе... У всех нас ограниченные возможности... Но если мы объединим усилия, я думаю, мы сможем это осуществить, — заявила бывшая министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, которая составила этот план после запроса от Украины на семь систем.
Она согласилась с тем, что некоторые детали могут не сразу работать вместе.
При этом чиновник не уточнила, когда собранная таким образом батарея Patriot может быть доставлена в Украину. Кроме того, она предположила, что ее также могут отправить и по частям для замены тех, которые могли быть сломаны.
Системы Patriot для Украины: что известно
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас продолжаются обсуждения о предоставлении Украине 5 из 7 систем Patriot, которые срочно нужны нашему государству.
На днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с помощником государственного секретаря США Джеймсом О'Брайеном. Они обсудили шаги по снабжению систем противовоздушной обороны Patriot:
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