Страны-партнеры собирают батарею Patriot для Украины по всей Европе
Категория
Мир
Дата публикации

Страны-партнеры собирают батарею Patriot для Украины по всей Европе

Patriot
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Источник:  The New York Times

В течение нескольких последних месяцев союзники Украины “прочесывали” свои арсеналы для реализации этого плана.

Главные тезисы

  • Европейские страны собирают батарею Patriot для Украины из запасных частей, распределенных по континенту, чтобы усилить ее обороноспособность против авиаударов.
  • План предусматривает поставку радаров, ракетных установок и обучения по противовоздушной обороне от восьми стран-партнеров.
  • Сборка системы Patriot из разных запасных частей станет дополнительным шагом в укреплении обороноспособности Украины в условиях угрозы иностранной агрессии.
  • Бывшая министр обороны Нидерландов предложила план сборки и проверки совместимости деталей батареи Patriot, чтобы гарантировать ее работоспособность.
  • Украина ожидает получить 5 из 7 систем Patriot с поддержкой союзников, включая США, для укрепления своей обороноспособности.

Европа собирает по частям батарею Patriot для Украины

Поскольку Украина нуждается в увеличении средств противовоздушной обороны (ПВО), европейские чиновники пытаются собрать батарею Patriot из запасных частей, разбросанных по всему континенту.

План Европы по предоставлению Украине еще одной системы ПВО Patriot для защиты разрушенных городов от российских авиаударов постепенно складывается воедино.

Радар и три ракетных пусковых установки поставляются Нидерландами. Некоторые ракеты-перехватчики поставляются коалицией четырех стран во главе с Германией. Обещан мобильный центр управления огнем, но где и кем чиновники пока не говорят. Дополнительные ракеты и пусковые установки, а также обучение украинцев использованию сложной системы будут предоставлены восемью странами.

Указывается, что в течение последних месяцев союзники Украины прочесывали свои арсеналы и остановились на творческом, хотя и не надежном, способе создания еще одной системы Patriot: построить полную систему из запасных частей, собранных по всей Европе.

У нас есть все части пазла. Нам просто нужно собрать их вместе... У всех нас ограниченные возможности... Но если мы объединим усилия, я думаю, мы сможем это осуществить, — заявила бывшая министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, которая составила этот план после запроса от Украины на семь систем.

Она согласилась с тем, что некоторые детали могут не сразу работать вместе.

Но мы также знаем, что способны решить эту проблему, — добавила Оллонгрен, отметив, что Нидерланды создали команду технических экспертов, которые поедут в каждую страну-донорк и помогут убедиться, что все детали подходят друг к другу.

Кайса Оллонгрен

Кайса Оллонгрен

Экс-министр обороны Нидерландов

При этом чиновник не уточнила, когда собранная таким образом батарея Patriot может быть доставлена в Украину. Кроме того, она предположила, что ее также могут отправить и по частям для замены тех, которые могли быть сломаны.

Системы Patriot для Украины: что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас продолжаются обсуждения о предоставлении Украине 5 из 7 систем Patriot, которые срочно нужны нашему государству.

На днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с помощником государственного секретаря США Джеймсом О'Брайеном. Они обсудили шаги по снабжению систем противовоздушной обороны Patriot:

Мы ценим последние критические решения США по поддержке украинских ударов по военным целям в России, предоставлению Украине приоритета в поставке боеприпасов для противовоздушной обороны, а также работе с третьими странами с целью укрепления обороноспособности Украины.

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