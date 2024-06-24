В ОП анонсировали получение части из семи срочных батарей Patriot

По части батарей Patriot для Украины из тех самых срочных 7, о которых заявил недавно Президент Владимир Зеленский, уже приняты решения партнеров по передаче, по остальным - еще ведутся переговоры, заявили в Офисе главы государства.

Украина вскоре получит часть из семи срочных батарей Patriot

Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква. Он напомнил, в частности, о соответствующем решении Румынии на прошлой неделе.

Прошлая неделя — очень хорошее, своевременное решение Румынии о поставке еще одной батареи Patriot. Не просто давалось это решение Украине. Президент Владимир Зеленский проводил неоднократные переговоры с президентом Президент Румынии Клаусом Иоганнисом, проводилась работа по линии команды Офиса президента. Поэтому есть результат, очень хороший, — отметил представитель ОП. Поделиться

При этом Жовква сказал, что пока не будет комментировать "заявления в печати о еще одной стране", которая дает Украине Patriot.

Не смею комментировать то, что пока еще не произошло, — объяснил он. Поделиться

В то же время, напоминая, что Украина срочно нуждается в 7 батареях Patriot, он подчеркнул, что "часть этих комплексов уже, скажем так, выделена Украине, приняты соответствующие решения, а над частью еще работаем".

Простите, анонсов здесь не будет, давайте не облегчать работу агрессору, — заметил Жовква. Поделиться

Что касается соглашений о безопасности, это тоже соответствующий компонент обеспечения безопасности Украины, подчеркнул он.

По его информации, на сегодняшний день заключено уже 17 таких соглашений.

И могу анонсировать, что на этой неделе могут появиться новые страны, с которыми мы подпишем соглашения о безопасности. С некоторыми странами мы уже закончили финальные раунды переговоров, с некоторыми проводим еще соответствующую работу. Это часть нашей сохранности. Ведь в каждом соглашении выделяется конкретная сумма военной поддержки Украины на этот год. Мы посчитали и уже на сегодняшний день в заключенных свыше 32 млрд долларов зафиксировано только на нынешний год. Напомню, что в каждом соглашении сказано, что с таким же темпом, с такой же динамикой эти страны будут поддерживать Украину и в последующие 10 лет этих соглашений, — подчеркнул Жовква. Поделиться

Заместитель главы Офиса президента Украины отметил, что в соглашении с Соединенными Штатами Америки сказано, что США будут поддерживать Украину "до победы", будут поддерживать и во время войны, и во время мира.

Эта работа будет продолжаться (по подписанию сделок безопасности — УНИАН). Мы хотим, чтобы все те страны, которые присоединились к декларации гарантий безопасности, а их более 30, заключили с Украиной такие либо двусторонние, либо коллективные соглашения. И мы будем пытаться распространять силу декларации G7+ о гарантиях безопасности и на другие регионы, не только на североатлантический регион. Позитивный прецедент в Японии, заключившей с Украиной гарантии безопасности, сказал он. Поделиться

Patriot для Украины

В мае в интервью агентству AFP президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине критически не хватает систем противовоздушной обороны. По его словам, закрыта только четверть потребностей.

Впоследствии на проходившей в Берлине Конференции по восстановлению Украины Зеленский сказал, что Украине необходимо семь систем Patriot для закрытия основных городских агломераций от ударов России.

Реагируя на этот призыв, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что его страна поможет и передает Украине очередную систему ПВО. В то же время, он отметил, что это уже четверть запасов Patriot в стране и в дальнейшем они не смогут помогать этими комплексами.

Нидерланды выступили за совместную поставку систем ПВО Patriot для Украины и призвали другие европейские страны внести вклад.

13 июня президент Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и партнерами ведутся дискуссии по предоставлению 5 из 7 систем противовоздушной обороны Patriot, которые срочно нужны нашему государству.

На днях иноСМИ сообщили, что США приостановят все поставки Patriot для Европы, пока Украина не закроет свое небо.