В ОП анонсировали получение части из семи срочных батарей Patriot

По части батарей Patriot для Украины из тех самых срочных 7, о которых заявил недавно Президент Владимир Зеленский, уже приняты решения партнеров по передаче, по остальным - еще ведутся переговоры, заявили в Офисе главы государства.
Главные тезисы
- Украина получит часть из семи срочных батарей Patriot для улучшения системы противовоздушной обороны.
- Партнеры Украины уже приняли решение о передаче некоторых батарей, но еще ведутся переговоры по остальным.
- Соглашения о безопасности обеспечивают значительный объем военной поддержки на текущий год и последующие 10 лет.
- Есть положительные прецеденты сотрудничества Украины со странами G7+ и крупными партнерами, обещающими поддерживать во времена мира и войны.
- Решения по поставкам систем Patriot свидетельствуют о важности поддержки со стороны мирового сообщества и других европейских стран.
Украина вскоре получит часть из семи срочных батарей Patriot
Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква. Он напомнил, в частности, о соответствующем решении Румынии на прошлой неделе.
При этом Жовква сказал, что пока не будет комментировать "заявления в печати о еще одной стране", которая дает Украине Patriot.
В то же время, напоминая, что Украина срочно нуждается в 7 батареях Patriot, он подчеркнул, что "часть этих комплексов уже, скажем так, выделена Украине, приняты соответствующие решения, а над частью еще работаем".
Что касается соглашений о безопасности, это тоже соответствующий компонент обеспечения безопасности Украины, подчеркнул он.
По его информации, на сегодняшний день заключено уже 17 таких соглашений.
Заместитель главы Офиса президента Украины отметил, что в соглашении с Соединенными Штатами Америки сказано, что США будут поддерживать Украину "до победы", будут поддерживать и во время войны, и во время мира.
Patriot для Украины
В мае в интервью агентству AFP президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине критически не хватает систем противовоздушной обороны. По его словам, закрыта только четверть потребностей.
Впоследствии на проходившей в Берлине Конференции по восстановлению Украины Зеленский сказал, что Украине необходимо семь систем Patriot для закрытия основных городских агломераций от ударов России.
Реагируя на этот призыв, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что его страна поможет и передает Украине очередную систему ПВО. В то же время, он отметил, что это уже четверть запасов Patriot в стране и в дальнейшем они не смогут помогать этими комплексами.
Нидерланды выступили за совместную поставку систем ПВО Patriot для Украины и призвали другие европейские страны внести вклад.
13 июня президент Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и партнерами ведутся дискуссии по предоставлению 5 из 7 систем противовоздушной обороны Patriot, которые срочно нужны нашему государству.
На днях иноСМИ сообщили, что США приостановят все поставки Patriot для Европы, пока Украина не закроет свое небо.
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