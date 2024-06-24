В ОП анонсували отримання частини із семи термінових батарей Patriot

По частині батарей Patriot для України з тих найтерміновіших 7, про які заявив нещодавно Президент Володимир Зеленський, наразі вже прийняті рішення партнерів щодо передачі, по решті - ще тривають переговори, заявили в Офісі глави держави.
Головні тези:
- Україна отримає частину із семи термінових батарей Patriot для покращення системи протиповітряної оборони.
- Партнери України вже ухвалили рішення про передачу деяких батарей, але ще ведуться переговори щодо решти.
- Угоди про безпеку забезпечують значний обсяг військової підтримки на поточний рік та наступні 10 років.
- Є позитивні прецеденти співпраці України з країнами G7+ та великими партнерами, які обіцяють підтримувати в часи миру та війни.
- Рішення щодо поставок систем Patriot свідчить про важливість підтримки з боку світової спільноти та інших європейських країн.
Україна невдовзі отримає частину із семи термінових батарей Patriot
Про це в ефірі телемарафону сказав заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква. Він нагадав зокрема про відповідне рішення Румунії на минулому тижні.
При цьому Жовква сказав, що поки не буде коментувати "заяви в пресі про ще одну країну", яка дає Україні Patriot.
Водночас, нагадуючи, що Україна терміново потребує 7 батарей Patriot, він підкреслив, що "частину цих комплексів вже, скажемо так, виділено Україні, прийнято відповідні рішення, а над частиною ще працюємо".
Що стосується угод про безпеку, це також відповідний компонент забезпечення безпеки України, підкреслив він.
За його інформацією, на сьогоднішній день укладено вже 17 таких угод.
Заступник голови Офісу президента України зазначив до цього, що в угоді зі Сполученими Штатами Америки сказано, що США будуть підтримувати Україну "до перемоги", будуть підтримувати і в час війни, і в час миру.
Patriot для України
В травні в інтерв'ю агенції AFP президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні критично не вистачає систем протиповітряної оборони. За його словами, закрито лише чверть потреб.
Згодом на Конференції з відновлення України, яка проходила в Берліні, Зеленський сказав, що Україні необхідно сім систем Patriot для закриття основних міських агломерацій від ударів Росії.
Реагуючи на цей заклик міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що його країна допоможе і передає Україні чергову систему ППО. Водночас він зауважив, що це вже чверть запасів Patriot в країні і надалі вони не зможуть допомагати цими комплексами.
Нідерланди виступили за спільну поставку систем ППО Patriot для України та закликали інші європейські країни зробити внесок.
13 червня президент Володимир Зеленський заявив, що між Україною та партнерами ведуться дискусії щодо надання 5 з 7 систем протиповітряної оборони Patriot, які терміново потрібні нашій державі.
Днями іноЗМІ повідомили, що США призупинять усі постачання Patriot для Європи, поки Україна не закриє своє небо.
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