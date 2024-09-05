Україна отримає Patriot від Румунії. У Бухареста таких систем лише дві

Президент Румунії Клаус Йоганніс 5 вересня оприлюднив законопроєкт про передачу Україні системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot. Це рішення ініціював уряд країни та підтримав парламент.

Румунія подарує Україні Patriot

Депутати проголосували за рішення передати Києву систему ППО американського виробництва.

У Бухареста лише дві системи Patriot. Одну з них вирішили подарувати Україні.

Румунія узгодила це рішення разом зі США. Після передачі системи ППО Бухарест придбає для себе нову.

Румунія є одним з важливих партнерів України, вона передає військову допомогу та допомагає у логістиці, зокрема переправляючи озброєння через власні порти.

Вперше про намір Бухареста передати Києву систему ППО стало відомо у середині червня. Відповідний законопроєкт Міноборони Румунії внесли у парламент лише 30 серпня.

Що відомо про ППО Patriot

Зенітно-ракетний комплекс є американською розробкою. Такі системи партнери передавали Україні, але точна кількість невідома.

Patriot здатен перехоплювати балістичні ракети, які є важкою ціллю для ППО. Американський ЗРК збиває їх на дальності до 160 км та висоті до 24 км.

Американська ППО має чутливий радар. Завдяки цьому він виявляє цілі на великій відстані.

Протиповітряна оборона України посилиться завдяки подарунку від Румунії

Вартість нового комплексу Patriot складає понад один млрд дол включно з ракетами. Ціна ракети складає приблизно 3,7 млн дол.

ЗРК Patriot є найдорожчою системою ППО на озброєнні в Україні.