Уряд Румунії погодив проєкт закону щодо передачі Україні комплексу ЗРК Patriot і направив документ до румунського парламенту для остаточного голосування.
Головні тези:
- Уряд Румунії схвалив проєкт закону щодо передачі Україні комплексу ЗРК Patriot та направив його на остаточне голосування у парламенті.
- Румунія та США уклали угоду на купівлю патріотів на 4 млрд доларів, яка є найбільшою на сьогодні.
- Партія Patriot була доставлена в 2020 році, проте Румунія не поспішає розголошувати інформацію про передачу Україні.
- Журналісти відзначили, що Румунія може передати Україні ще один комплекс ППО, проте ця інформація поки не підтверджена.
- Румунія підтримує Україну у межах повномасштабної війни, але не розкриває всю інформацію щодо виконаних поставок.
Що відомо про плани Румунії передати Україні ЗРК Patriot
У матеріалі видання зазначається, що у червні румунська влада заявила про наміри передати Україні один з ключових діючих комплексів ЗРК Patriot з умовою отримати у якості компенсації ще один такий комплекс від партнерів.
Цей ЗРК є одним з п’яти, які країни НАТО пообіцяли передати Києву в останні місяці.
У проекті закону також зазначено, що Румунія надішле США листи-пропозиції на погодження щодо заміни подарованої украхнцям батареї та розраховує сплатити приблизно 60 мільйонів доларів у вигляді податків і зборів.
Румунія підписала угоду на 4 мільярди доларів на купівлю Patriots, побудованих RTX Corp (RTX.N) у 2017 році, найбільший контракт на закупівлю на сьогодні. Перша партія була доставлена в 2020 році. Наразі Румунія отримала чотири системи, з яких дві вже працюють.
Чому Румунія не поспішає поширювати інформацію щодо передачі Україні ЗРК Patriot
Журналісти румунського видання Defense Romania зазначають, що наразі невідомо, чи готує влада Румунії передачу Україні ще одного комплексу ППО, чи просто оформлює документи на вже наданий ЗРК.
Журналісти зазначили, що Румунія приєдналась до партнерів України, які будуть змінювати наш повітряний щит американськими комплексами, а тому "позиція Нідерландів максимально обгрунтована у випадку з поставкою румунського Patriot".
Аналітики порталу Defense Express зазначили, що кожен з постачальників озброєння для Києва має повне право обирати свою політику інформування про виконані поставки. Крім того, Румунія весь час повномасштабної війни не розкриває фактично поставлену допомогу Україні.
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