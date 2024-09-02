Уряд Румунії погодив проєкт закону щодо передачі Україні комплексу ЗРК Patriot і направив документ до румунського парламенту для остаточного голосування.

Що відомо про плани Румунії передати Україні ЗРК Patriot

У матеріалі видання зазначається, що у червні румунська влада заявила про наміри передати Україні один з ключових діючих комплексів ЗРК Patriot з умовою отримати у якості компенсації ще один такий комплекс від партнерів.

Цей ЗРК є одним з п’яти, які країни НАТО пообіцяли передати Києву в останні місяці.

Після того, як парламент схвалить закон, уряд зможе видати рішення, яке робить пожертвування оперативним, - зазначив речник румунського уряду Міхай Константін Поширити

ЗРК Patriot

У проекті закону також зазначено, що Румунія надішле США листи-пропозиції на погодження щодо заміни подарованої украхнцям батареї та розраховує сплатити приблизно 60 мільйонів доларів у вигляді податків і зборів.

Румунія підписала угоду на 4 мільярди доларів на купівлю Patriots, побудованих RTX Corp (RTX.N) у 2017 році, найбільший контракт на закупівлю на сьогодні. Перша партія була доставлена ​​в 2020 році. Наразі Румунія отримала чотири системи, з яких дві вже працюють.

Чому Румунія не поспішає поширювати інформацію щодо передачі Україні ЗРК Patriot

Журналісти румунського видання Defense Romania зазначають, що наразі невідомо, чи готує влада Румунії передачу Україні ще одного комплексу ППО, чи просто оформлює документи на вже наданий ЗРК.

Журналісти зазначили, що Румунія приєдналась до партнерів України, які будуть змінювати наш повітряний щит американськими комплексами, а тому "позиція Нідерландів максимально обгрунтована у випадку з поставкою румунського Patriot".

Аналітики порталу Defense Express зазначили, що кожен з постачальників озброєння для Києва має повне право обирати свою політику інформування про виконані поставки. Крім того, Румунія весь час повномасштабної війни не розкриває фактично поставлену допомогу Україні.