В Румынии одобрили передачу Украине ЗРК Patriot
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Политика
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В Румынии одобрили передачу Украине ЗРК Patriot

ЗРК Patriot
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Источник:  Reuters

Правительство Румынии согласовало проект закона о передаче Украине комплекса ЗРК Patriot и направило документ в румынский парламент для окончательного голосования.

Главные тезисы

  • Правительство Румынии одобрило передачу комплекса ЗРК Patriot Украине, о чем будет окончательно голосовать парламент.
  • Контракт на покупку Patriot на 4 млрд долларов считается крупнейшим сегодняшним соглашением.
  • Румыния почти согласовала передачу ЗРК Patriot Украине и осуществляет планы по согласованию замены батареи в рамках соглашения.
  • Журналисты отмечают, что Румыния придерживается политики не раскрывать всю информацию о передаче помощи Украине в рамках полномасштабной войны.
  • Партия Patriot, доставленная Румынии в 2020 году, может быть прообразом для будущих поставок со стороны других стран НАТО в рамках поддержки Украины.

Что известно о планах Румынии передать Украине ЗРК Patriot

В материале издания отмечается, что в июне румынские власти заявили о намерениях передать Украине один из ключевых действующих комплексов ЗРК Patriot с условием получить в качестве компенсации еще один такой комплекс от партнеров.

Этот ЗРК является одной из пяти, которые страны НАТО пообещали передать Киеву в последние месяцы.

После того, как парламент одобрит закон, правительство сможет выдать решение, которое делает пожертвования оперативным, - отметил представитель румынского правительства Михай Константин.

Румыния финализует решение о передаче ЗРК Patriot Украине
ЗРК Patriot

В проекте закона также отмечено, что Румыния направит США письма-предложения на согласование о замене подаренной украинцам батареи и рассчитывает уплатить примерно 60 миллионов долларов в виде налогов и сборов.

Румыния подписала соглашение на 4 миллиарда долларов на покупку Patriots, построенных RTX Corp (RTX.N) в 2017 году, самый крупный контракт на закупку на сегодня. Первая партия была доставлена ​​в 2020 году. В настоящее время Румыния получила четыре системы, две из которых уже работают.

Почему Румыния не спешит распространять информацию о передаче Украине ЗРК Patriot

Журналисты румынского издания Defense Romania отмечают , что пока неизвестно, готовят ли власти Румынии передачу Украине еще одного комплекса ПВО или просто оформляют документы на уже предоставленный ЗРК.

Журналисты отметили, что Румыния присоединилась к партнерам Украины, которые будут менять наш воздушный щит американскими комплексами, поэтому "позиция Нидерландов максимально обоснована в случае с поставкой румынского Patriot".

Аналитики портала Defense Express отметили , что каждый из поставщиков вооружения для Киева имеет полное право выбирать свою политику информирования о выполненных поставках. Кроме того, Румыния все время полномасштабной войны не раскрывает фактически поставленную помощь Украине.

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