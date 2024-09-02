Правительство Румынии согласовало проект закона о передаче Украине комплекса ЗРК Patriot и направило документ в румынский парламент для окончательного голосования.
Главные тезисы
- Правительство Румынии одобрило передачу комплекса ЗРК Patriot Украине, о чем будет окончательно голосовать парламент.
- Контракт на покупку Patriot на 4 млрд долларов считается крупнейшим сегодняшним соглашением.
- Румыния почти согласовала передачу ЗРК Patriot Украине и осуществляет планы по согласованию замены батареи в рамках соглашения.
- Журналисты отмечают, что Румыния придерживается политики не раскрывать всю информацию о передаче помощи Украине в рамках полномасштабной войны.
- Партия Patriot, доставленная Румынии в 2020 году, может быть прообразом для будущих поставок со стороны других стран НАТО в рамках поддержки Украины.
Что известно о планах Румынии передать Украине ЗРК Patriot
В материале издания отмечается, что в июне румынские власти заявили о намерениях передать Украине один из ключевых действующих комплексов ЗРК Patriot с условием получить в качестве компенсации еще один такой комплекс от партнеров.
Этот ЗРК является одной из пяти, которые страны НАТО пообещали передать Киеву в последние месяцы.
В проекте закона также отмечено, что Румыния направит США письма-предложения на согласование о замене подаренной украинцам батареи и рассчитывает уплатить примерно 60 миллионов долларов в виде налогов и сборов.
Румыния подписала соглашение на 4 миллиарда долларов на покупку Patriots, построенных RTX Corp (RTX.N) в 2017 году, самый крупный контракт на закупку на сегодня. Первая партия была доставлена в 2020 году. В настоящее время Румыния получила четыре системы, две из которых уже работают.
Почему Румыния не спешит распространять информацию о передаче Украине ЗРК Patriot
Журналисты румынского издания Defense Romania отмечают , что пока неизвестно, готовят ли власти Румынии передачу Украине еще одного комплекса ПВО или просто оформляют документы на уже предоставленный ЗРК.
Журналисты отметили, что Румыния присоединилась к партнерам Украины, которые будут менять наш воздушный щит американскими комплексами, поэтому "позиция Нидерландов максимально обоснована в случае с поставкой румынского Patriot".
Аналитики портала Defense Express отметили , что каждый из поставщиков вооружения для Киева имеет полное право выбирать свою политику информирования о выполненных поставках. Кроме того, Румыния все время полномасштабной войны не раскрывает фактически поставленную помощь Украине.
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