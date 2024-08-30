Румыния готовит передачу Украине ЗРК Patriot

Минобороны Румынии подало в парламент законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot.
Главные тезисы
- Парламент Румынии рассматривает законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot для укрепления безопасности региона.
- Передача системы Patriot поможет Украине противостоять угрозам воздушных атак, в том числе со стороны России.
- Инициатива Румынии свидетельствует о поддержке и помощи в укреплении обороноспособности Украины.
- Румыния также рассматривает возможность получения дополнительных систем Patriot для себя в обмен на передачу Украине.
- Планы по передаче ЗРК Patriot от нескольких стран говорят о важности сотрудничества и поддержке в области обороны.
Что известно о планах Румынии по передаче Украине ЗРК Patriot
Законопроектом предусматривается передача Украине одному из комплексов ЗРК Patriot, закупленным в США.
Речь идет о версии ЗРК Patriot 3+.
Эта версия является самой современной конфигурацией системы ЗРК, которая используется как Соединенными Штатами, так и почти 20 другими союзниками.
Пока Румыния уже получила от США 4 комплекса ЗРК Patriot 3+, 2 из которых заступили на боевое дежурство.
В ближайшее время Румыния должна получить еще 3 комплекса ЗРК Patriot.
Высший совет нацообороны Румынии выдвинул требование, согласно которому страна должна провести переговоры с партнерами по НАТО для получения дополнительного комплекса ЗРК Patriot взамен переданного Украине.
Расходы на приобретение новой системы будут возмещены за счет международных фондов, выделенных для Украины.
Однако парламент также должен одобрить принятие нового комплекса, который обойдется примерно в 60 миллионов долларов США в виде сборов и комиссий, которые будут покрываться из бюджета минобороны Румынии.
Что известно об обращении Украины к партнерам с просьбой передать дополнительные ЗРК Patriot
В начале весны этого года на фоне усиления воздушных атак преступной армии РФ Украина обратилась к партнерам с просьбой предоставить дополнительные системы Patriot, способные сбивать баллистические ракеты.
Германия, США, Румыния и Нидерланды объявили о поставках Patriot, а Италия пообещала передать батарею SAMP-T, также способную противодействовать баллистическим ракетам.
Сейчас в открытом доступе есть только информация о передаче Украине системы Patriot от Германии.
Это произошло в начале июля.
Также в рамках пакета военной помощи украинские воины получили морские катера и дроны Vector.
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