Румыния планирует совместно с Украиной производить ракеты "Нептун"
Категория
Украина
Дата публикации

Румыния планирует совместно с Украиной производить ракеты "Нептун"

Пуск ракет "Нептун"
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Источник:  online.ua

Румыния планирует совместное с Украиной производство противокорабельных ракет Р-360 "Нептун", разработанных украинскими специалистами.

Главные тезисы

  • Румыния и Украина планируют совместное производство ракеты “Нептун” для защиты акватории Черного моря и укрепления своей позиции в регионе.
  • Ракета “Нептун” уже на вооружении ВСУ и отличается высокой эффективностью в ударах по кораблям, благодаря своему усовершенствованному двигателю и системе наведения.
  • Совместное производство ракеты позволит Украине подняться на новый уровень в военно-технической сфере и конкурировать на международном рынке оружия.
  • Ракета “Нептун” предназначена для поражения кораблей с дальностью действия более 200 км и может быть использована как для морских, так и для наземных целей.
  • Совместное развитие ракетной технологии демонстрирует стремление Румынии и Украины к укреплению сотрудничества в военной сфере и увеличению своей обороноспособности.

Что известно о планах Румынии по совместному производству ракет "Нептун" из Украины

Румыния хочет, чтобы Украина была ее союзником для контроля акватории Черного моря со своей территории. Планы румынско-украинского военно-промышленного партнерства рассчитаны на послевоенный период, несмотря на то, что ни у Киева, ни у НАТО нет полной уверенности в способности Украины противостоять нынешнему конфликту, - подчеркивается в материале издания.

В материале издания Army Recognition отмечается , что в сравнении с выпускаемыми самолетами ракетами французского производства SCALP-EG украинские "Нептуны" могут запускаться наземными пусковыми установками и поражать цели как на земле, так и на море с дальностью до 400 км.

Румыния планирует совместное с Украиной производство ракет "Нептун"
Украинские ракеты "Ольха" и "Нептун"

Эта способность придает им стратегическую роль в конфликте. Эти ракеты используются с начала конфликта, в частности для уничтожения российского крейсера "Москва" в 2022 году. Потенциально они могут составить конкуренцию американским ПТРК ATACMS – единственному оружию с похожей дальностью действия, которое использует Киев, – отмечают авторы материала.

Что известно об украинской ракете "Нептун"

Р-360 "Нептун" - украинская разработка дозвуковой крылатой ракеты, которую выпускает конструкторское бюро "Луч".

Впервые эти ракеты представлены на международной выставке "Оружие и безопасность" в Киеве в 2015 году.

В 2021 году "Нептуны" поступили на вооружение ВСУ.

Вес ракеты составляет 870 кг, длина – 5,05 м.

Эти ракеты предназначены для поражения кораблей водоизмещением до 9 тыс тонн.

Она имеет дальность действия более 200 км и может поражать морские и наземные цели в варианте наземного базирования. Ракета оснащена турбовентиляторным двигателем "Мотор Сич" MS400 и усовершенствованными системами наведения и радиоэлектронными системами по сравнению с советским предшественником Х-35, - добавляют авторы материала.

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