Что известно о планах Румынии по совместному производству ракет "Нептун" из Украины

Румыния хочет, чтобы Украина была ее союзником для контроля акватории Черного моря со своей территории. Планы румынско-украинского военно-промышленного партнерства рассчитаны на послевоенный период, несмотря на то, что ни у Киева, ни у НАТО нет полной уверенности в способности Украины противостоять нынешнему конфликту, - подчеркивается в материале издания. Поделиться

В материале издания Army Recognition отмечается , что в сравнении с выпускаемыми самолетами ракетами французского производства SCALP-EG украинские "Нептуны" могут запускаться наземными пусковыми установками и поражать цели как на земле, так и на море с дальностью до 400 км.

Украинские ракеты "Ольха" и "Нептун"

Эта способность придает им стратегическую роль в конфликте. Эти ракеты используются с начала конфликта, в частности для уничтожения российского крейсера "Москва" в 2022 году. Потенциально они могут составить конкуренцию американским ПТРК ATACMS – единственному оружию с похожей дальностью действия, которое использует Киев, – отмечают авторы материала. Поделиться

Что известно об украинской ракете "Нептун"

Р-360 "Нептун" - украинская разработка дозвуковой крылатой ракеты, которую выпускает конструкторское бюро "Луч".

Впервые эти ракеты представлены на международной выставке "Оружие и безопасность" в Киеве в 2015 году.

В 2021 году "Нептуны" поступили на вооружение ВСУ.

Вес ракеты составляет 870 кг, длина – 5,05 м.

Эти ракеты предназначены для поражения кораблей водоизмещением до 9 тыс тонн.