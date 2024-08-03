Румыния планирует совместное с Украиной производство противокорабельных ракет Р-360 "Нептун", разработанных украинскими специалистами.
Главные тезисы
- Румыния и Украина планируют совместное производство ракеты “Нептун” для защиты акватории Черного моря и укрепления своей позиции в регионе.
- Ракета “Нептун” уже на вооружении ВСУ и отличается высокой эффективностью в ударах по кораблям, благодаря своему усовершенствованному двигателю и системе наведения.
- Совместное производство ракеты позволит Украине подняться на новый уровень в военно-технической сфере и конкурировать на международном рынке оружия.
- Ракета “Нептун” предназначена для поражения кораблей с дальностью действия более 200 км и может быть использована как для морских, так и для наземных целей.
- Совместное развитие ракетной технологии демонстрирует стремление Румынии и Украины к укреплению сотрудничества в военной сфере и увеличению своей обороноспособности.
Что известно о планах Румынии по совместному производству ракет "Нептун" из Украины
В материале издания Army Recognition отмечается , что в сравнении с выпускаемыми самолетами ракетами французского производства SCALP-EG украинские "Нептуны" могут запускаться наземными пусковыми установками и поражать цели как на земле, так и на море с дальностью до 400 км.
Что известно об украинской ракете "Нептун"
Р-360 "Нептун" - украинская разработка дозвуковой крылатой ракеты, которую выпускает конструкторское бюро "Луч".
Впервые эти ракеты представлены на международной выставке "Оружие и безопасность" в Киеве в 2015 году.
В 2021 году "Нептуны" поступили на вооружение ВСУ.
Вес ракеты составляет 870 кг, длина – 5,05 м.
Эти ракеты предназначены для поражения кораблей водоизмещением до 9 тыс тонн.
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