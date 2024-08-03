Румунія планує спільно з Україною виробляти ракети "Нептун"
Категорія
Україна
Дата публікації

Румунія планує спільно з Україною виробляти ракети "Нептун"

Пуск ракет "Нептун"
Джерело:  online.ua

Румунія планує спільне з Україною виробництво протикорабельних ракет Р-360 "Нептун", розроблених українськими спеціалістами. 

Головні тези:

  • Україна та Румунія планують спільне виробництво ракети “Нептун”, створеної українськими спеціалістами для ураження кораблів із дальністю до 400 км.
  • Ця співпраця розрахована на контроль акваторії Чорного моря та має стратегічне значення у післявоєнному періоді.
  • Ракета “Нептун” вже надійшла на озброєння ЗСУ і відома своєю ефективністю у нанесенні ударів по ворожих кораблях.
  • Ця українська ракета має вдосконалений двигун та системи наведення, що робить її конкурентоспроможною на міжнародному ринку зброї.
  • Плани співпраці з Румунією дають Україні можливість піднятися на новий рівень у військово-технічній сфері та посілити свою позицію у регіоні.

Що відомо про плани Румунії щодо спільного виробництва ракет "Нептун" з Україною

Румунія хоче, щоб Україна була її союзником для контролю акваторії Чорного моря зі своєї території. Плани румунсько-українського військово-промислового партнерства розраховані на післявоєнний період, попри те, що ні в Києві, ні в НАТО немає повної впевненості в здатності України протистояти нинішньому конфлікту, - підкреслюється у матеріалі видання.

У матеріалі видання Army Recognition зазначається, що у порівнянні із ракетами французького виробництва  SCALP-EG, які випускаються літаками, українські “Нептуни” можуть запускатись наземними пусковими установками та вражати цілі як на землі, так і на морі із дальністю до 400 км.

Румунія планує спільне з Україною виробництво ракет “Нептун”
Українські ракети “Вільха” та “Нептун”

Ця здатність надає їм стратегічну роль у конфлікті. Ці ракети використовуються з початку конфлікту, зокрема, для знищення російського крейсера "Москва" у 2022 році. Потенційно вони можуть скласти конкуренцію американським ПТРК ATACMS - єдиній зброї зі схожою дальністю дії, яку використовує Київ, - зазначають автори матеріалу.

Що відомо про українську ракету “Нептун”

Р-360 "Нептун" є українською розробкою дозвукової крилатої ракети, яку випускає конструкторське бюро "Луч".

Вперше ці ракети були представлені на міжнародній виставці "Зброя та безпека" у Києві в 2015 році.

У 2021 році “Нептуни” надійшли на озброєння ЗСУ.

Вага ракети складає 870 кг, довжина - 5,05 м.

Ці ракети призначені для ураження кораблів водотоннажністю до 9 тис тонн.

Вона має дальність дії понад 200 кілометрів і може вражати морські та наземні цілі у варіанті наземного базування. Ракета оснащена турбовентиляторним двигуном "Мотор Січ" MS400 та вдосконаленими системами наведення та радіоелектронними системами у порівнянні з її радянським попередником Х-35, - додають автори матеріалу.

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