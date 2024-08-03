Що відомо про плани Румунії щодо спільного виробництва ракет "Нептун" з Україною

Румунія хоче, щоб Україна була її союзником для контролю акваторії Чорного моря зі своєї території. Плани румунсько-українського військово-промислового партнерства розраховані на післявоєнний період, попри те, що ні в Києві, ні в НАТО немає повної впевненості в здатності України протистояти нинішньому конфлікту, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

У матеріалі видання Army Recognition зазначається, що у порівнянні із ракетами французького виробництва SCALP-EG, які випускаються літаками, українські “Нептуни” можуть запускатись наземними пусковими установками та вражати цілі як на землі, так і на морі із дальністю до 400 км.

Українські ракети “Вільха” та “Нептун”

Ця здатність надає їм стратегічну роль у конфлікті. Ці ракети використовуються з початку конфлікту, зокрема, для знищення російського крейсера "Москва" у 2022 році. Потенційно вони можуть скласти конкуренцію американським ПТРК ATACMS - єдиній зброї зі схожою дальністю дії, яку використовує Київ, - зазначають автори матеріалу. Поширити

Що відомо про українську ракету “Нептун”

Р-360 "Нептун" є українською розробкою дозвукової крилатої ракети, яку випускає конструкторське бюро "Луч".

Вперше ці ракети були представлені на міжнародній виставці "Зброя та безпека" у Києві в 2015 році.

У 2021 році “Нептуни” надійшли на озброєння ЗСУ.

Вага ракети складає 870 кг, довжина - 5,05 м.

Ці ракети призначені для ураження кораблів водотоннажністю до 9 тис тонн.