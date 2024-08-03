Румунія планує спільне з Україною виробництво протикорабельних ракет Р-360 "Нептун", розроблених українськими спеціалістами.
Головні тези:
- Україна та Румунія планують спільне виробництво ракети “Нептун”, створеної українськими спеціалістами для ураження кораблів із дальністю до 400 км.
- Ця співпраця розрахована на контроль акваторії Чорного моря та має стратегічне значення у післявоєнному періоді.
- Ракета “Нептун” вже надійшла на озброєння ЗСУ і відома своєю ефективністю у нанесенні ударів по ворожих кораблях.
- Ця українська ракета має вдосконалений двигун та системи наведення, що робить її конкурентоспроможною на міжнародному ринку зброї.
- Плани співпраці з Румунією дають Україні можливість піднятися на новий рівень у військово-технічній сфері та посілити свою позицію у регіоні.
Що відомо про плани Румунії щодо спільного виробництва ракет "Нептун" з Україною
У матеріалі видання Army Recognition зазначається, що у порівнянні із ракетами французького виробництва SCALP-EG, які випускаються літаками, українські “Нептуни” можуть запускатись наземними пусковими установками та вражати цілі як на землі, так і на морі із дальністю до 400 км.
Що відомо про українську ракету “Нептун”
Р-360 "Нептун" є українською розробкою дозвукової крилатої ракети, яку випускає конструкторське бюро "Луч".
Вперше ці ракети були представлені на міжнародній виставці "Зброя та безпека" у Києві в 2015 році.
У 2021 році “Нептуни” надійшли на озброєння ЗСУ.
Вага ракети складає 870 кг, довжина - 5,05 м.
Ці ракети призначені для ураження кораблів водотоннажністю до 9 тис тонн.
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