На що здатна модернізована українська ракета "Нептун" — відповідь експерта
Категорія
Україна
Дата публікації

На що здатна модернізована українська ракета "Нептун" — відповідь експерта

Крилата ракета "Нептун"
Джерело:  online.ua

За словами заступника директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолія Храпчинського, в Україні пришвидшується розробка модернізованої ракети “Нептун”, робота над якою триває вже 14 років. 

Головні тези:

  • Модернізована українська ракета “Нептун” розроблялася протягом 14 років та має можливість бити цілі на відстань до 500 км як по суходолу, так і по морських цілях.
  • Експерт вважає, що російські ППО не здатні перехопити ракету “Нептун”, оскільки більшість російського військово-промислового комплексу може збивати лише власні ракети.
  • Українське ВПК пропонує цікаві міжнародні ідеї в розробці ракет та БПЛА, що говорить про його високий рівень технологічності та точності порівняно з російським ВПК.
  • Попри деякі труднощі у масштабуванні виробництва, українське ВПК готове задовольнити потреби ефективності виробництва модернізованої ракети “Нептун”.
  • Українська зброя відзначається високою ефективністю: один постріл - одне влучання, одне знищення, що підтверджує перевагу українського ВПК над російським у плані військової потужності.

Які очікування від модернізованої української ракети “Нептун”

Є така думка, що це модифікована ракета Х-35 радянського зразка. Однак, варто зазначити, що більшість компонентів суттєво відрізняється від радянських ракет. Можливості цієї ракети доволі широкі, вона розроблялася з урахуванням можливості бити на відстань до 500 км. Можливості цієї ракети дозволяють працювати як по суходолу, так і по морських цілях, залежить від комплектації. Я думаю, що вона в дії, активно перевіряється, відпрацьовується. Оскільки зараз сприятливі умови для відпрацювання в бойових умовах такими ракетами, - пояснює Храпчинський.

За його словами в ефірі "Київ 24", Україна зможе використовувати цю ракету для ударів по стратегічних об’єктах на території Росії з будь-якої відстані.

Чи здатні російські ППО протистояти модернізованій ракеті “Нептун”

На думку Храпчинського, російські ППО не здатні перехопити цю ракету.

Більшість російського ВПК, зокрема і ППО, може збивати лише російські ракети. Те, що пропонує українське ВПК – ми бачимо і по БПЛА і по ракетах – це розробки, які мають цікаві міжнародні ідеї. Я більш ніж упевнений, що російська ППО не може протиставити щось проти українських ракет, - підкреслив аналітик.

Він зазначив, що Україна витратила багато часу на розробку цієї системи, що наразі не дозволяє запустити її у масштабне виробництво.

Крім того, під час захоплення Криму, було втрачено деякі можливості щодо збільшення цих систем. Але зараз є потреба і я думаю, що українське ВПК може забезпечити мінімальні потреби, аби активніше масштабувати виробництво. Я думаю, що йдеться про десятки ракет. Не треба плутати українське ВПК з російським. Оскільки українське більш точне та технологічне. Ми бачимо, як РФ запускає велика кількість ракет, але долітає мало. Це пов'язано з низькою ефективністю цих ракет. Якщо ми кажемо про українську зброю, то один постріл – одне влучання – одне знищення. Не треба рівнятися на Росію, оскільки це не є ефективним рішенням ведення бойових дій, - наголосив Храпчинський.

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