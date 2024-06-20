За словами заступника директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолія Храпчинського, в Україні пришвидшується розробка модернізованої ракети “Нептун”, робота над якою триває вже 14 років.

Які очікування від модернізованої української ракети “Нептун”

Є така думка, що це модифікована ракета Х-35 радянського зразка. Однак, варто зазначити, що більшість компонентів суттєво відрізняється від радянських ракет. Можливості цієї ракети доволі широкі, вона розроблялася з урахуванням можливості бити на відстань до 500 км. Можливості цієї ракети дозволяють працювати як по суходолу, так і по морських цілях, залежить від комплектації. Я думаю, що вона в дії, активно перевіряється, відпрацьовується. Оскільки зараз сприятливі умови для відпрацювання в бойових умовах такими ракетами, - пояснює Храпчинський. Поширити

За його словами в ефірі "Київ 24", Україна зможе використовувати цю ракету для ударів по стратегічних об’єктах на території Росії з будь-якої відстані.

Чи здатні російські ППО протистояти модернізованій ракеті “Нептун”

На думку Храпчинського, російські ППО не здатні перехопити цю ракету.

Більшість російського ВПК, зокрема і ППО, може збивати лише російські ракети. Те, що пропонує українське ВПК – ми бачимо і по БПЛА і по ракетах – це розробки, які мають цікаві міжнародні ідеї. Я більш ніж упевнений, що російська ППО не може протиставити щось проти українських ракет, - підкреслив аналітик. Поширити

Він зазначив, що Україна витратила багато часу на розробку цієї системи, що наразі не дозволяє запустити її у масштабне виробництво.