За словами заступника директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолія Храпчинського, в Україні пришвидшується розробка модернізованої ракети “Нептун”, робота над якою триває вже 14 років.
Головні тези:
- Модернізована українська ракета “Нептун” розроблялася протягом 14 років та має можливість бити цілі на відстань до 500 км як по суходолу, так і по морських цілях.
- Експерт вважає, що російські ППО не здатні перехопити ракету “Нептун”, оскільки більшість російського військово-промислового комплексу може збивати лише власні ракети.
- Українське ВПК пропонує цікаві міжнародні ідеї в розробці ракет та БПЛА, що говорить про його високий рівень технологічності та точності порівняно з російським ВПК.
- Попри деякі труднощі у масштабуванні виробництва, українське ВПК готове задовольнити потреби ефективності виробництва модернізованої ракети “Нептун”.
- Українська зброя відзначається високою ефективністю: один постріл - одне влучання, одне знищення, що підтверджує перевагу українського ВПК над російським у плані військової потужності.
Які очікування від модернізованої української ракети “Нептун”
За його словами в ефірі "Київ 24", Україна зможе використовувати цю ракету для ударів по стратегічних об’єктах на території Росії з будь-якої відстані.
Чи здатні російські ППО протистояти модернізованій ракеті “Нептун”
На думку Храпчинського, російські ППО не здатні перехопити цю ракету.
Він зазначив, що Україна витратила багато часу на розробку цієї системи, що наразі не дозволяє запустити її у масштабне виробництво.
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