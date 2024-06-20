На что способна модернизированная украинская ракета "Нептун" — ответ эксперта
Категория
Украина
Дата публикации

На что способна модернизированная украинская ракета "Нептун" — ответ эксперта

Крылатая ракета "Нептун"
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Источник:  online.ua

По словам заместителя директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолия Храпчинского, в Украине ускоряется разработка модернизированной ракеты "Нептун", работа над которой продолжается уже 14 лет.

Главные тезисы

  • Модернизированная украинская ракета “Нептун” имеет возможность поражать цели на расстояние до 500 км как на суше, так и в море.
  • Российские ПВО не могут перехватить ракету “Нептун”, что свидетельствует о высокой технологичности украинского ВПК.
  • Украинское оружие отличается высокой эффективностью и точностью, что подтверждает его превосходство над российским ВПК в аспекте военной мощи.
  • Возможности ракеты “Нептун” широкие, она способна работать как по суше, так и по морским целям, что делает ее значимым оружием для украинских силовых структур.
  • Украинское ВПК готово удовлетворить потребности эффективности производства “Нептуна”, обеспечивая минимальные потребности для масштабирования производства в будущем.

Какие ожидания от модернизированной украинской ракеты "Нептун"

Есть такое мнение, что это модифицированная ракета Х-35 советского образца. Однако следует отметить, что большинство компонентов существенно отличается от советских ракет. Возможности этой ракеты достаточно широкие, она разрабатывалась с учетом возможности бить на расстояние до 500 км. Возможности этой ракеты позволяют работать как по суше, так и по морским целям, зависящим от комплектации. Я думаю, что она в действии, активно проверяется, отрабатывается. Поскольку сейчас благоприятные условия для отработки в боевых условиях такими ракетами, – объясняет Храпчинский.

По его словам , в эфире "Киев 24", Украина сможет использовать эту ракету для ударов по стратегическим объектам на территории России с любого расстояния.

Способны ли российские ПВО противостоять модернизированной ракете "Нептун"

По мнению Храпчинского, российские ПВО не способны перехватить эту ракету.

Большинство российского ВПК, в том числе и ПВО, могут сбивать только российские ракеты. То, что предлагает украинское ВПК – мы видим и по БПЛА и по ракетам – это разработки, у которых есть интересные международные идеи. Я более чем уверен, что российская ПВО не может противопоставить что-либо против украинских ракет, – подчеркнул аналитик.

Он отметил, что Украина потратила много времени на разработку этой системы, что не позволяет запустить ее в масштабное производство.

Кроме того, во время захвата Крыма были упущены некоторые возможности по увеличению этих систем. Но сейчас есть потребность, и я думаю, что украинское ВПК может обеспечить минимальные потребности, чтобы активнее масштабировать производство. Я думаю, что речь идет о десятках ракет. Не надо путать украинский ВПК с российским. Поскольку украинское более точное и технологичное. Мы видим, как РФ запускает большое количество ракет, но долетает мало. Это связано с низкой эффективностью этих ракет. Если мы говорим об украинском оружии, то один выстрел – одно попадание – одно уничтожение. Не надо равняться на Россию, поскольку это не является эффективным решением ведения боевых действий, - подчеркнул Храпчинский.

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