По словам заместителя директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолия Храпчинского, в Украине ускоряется разработка модернизированной ракеты "Нептун", работа над которой продолжается уже 14 лет.
Главные тезисы
- Модернизированная украинская ракета “Нептун” имеет возможность поражать цели на расстояние до 500 км как на суше, так и в море.
- Российские ПВО не могут перехватить ракету “Нептун”, что свидетельствует о высокой технологичности украинского ВПК.
- Украинское оружие отличается высокой эффективностью и точностью, что подтверждает его превосходство над российским ВПК в аспекте военной мощи.
- Возможности ракеты “Нептун” широкие, она способна работать как по суше, так и по морским целям, что делает ее значимым оружием для украинских силовых структур.
- Украинское ВПК готово удовлетворить потребности эффективности производства “Нептуна”, обеспечивая минимальные потребности для масштабирования производства в будущем.
Какие ожидания от модернизированной украинской ракеты "Нептун"
По его словам , в эфире "Киев 24", Украина сможет использовать эту ракету для ударов по стратегическим объектам на территории России с любого расстояния.
Способны ли российские ПВО противостоять модернизированной ракете "Нептун"
По мнению Храпчинского, российские ПВО не способны перехватить эту ракету.
Он отметил, что Украина потратила много времени на разработку этой системы, что не позволяет запустить ее в масштабное производство.
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