По словам заместителя директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолия Храпчинского, в Украине ускоряется разработка модернизированной ракеты "Нептун", работа над которой продолжается уже 14 лет.

Какие ожидания от модернизированной украинской ракеты "Нептун"

Есть такое мнение, что это модифицированная ракета Х-35 советского образца. Однако следует отметить, что большинство компонентов существенно отличается от советских ракет. Возможности этой ракеты достаточно широкие, она разрабатывалась с учетом возможности бить на расстояние до 500 км. Возможности этой ракеты позволяют работать как по суше, так и по морским целям, зависящим от комплектации. Я думаю, что она в действии, активно проверяется, отрабатывается. Поскольку сейчас благоприятные условия для отработки в боевых условиях такими ракетами, – объясняет Храпчинский. Поделиться

По его словам , в эфире "Киев 24", Украина сможет использовать эту ракету для ударов по стратегическим объектам на территории России с любого расстояния.

Способны ли российские ПВО противостоять модернизированной ракете "Нептун"

По мнению Храпчинского, российские ПВО не способны перехватить эту ракету.

Большинство российского ВПК, в том числе и ПВО, могут сбивать только российские ракеты. То, что предлагает украинское ВПК – мы видим и по БПЛА и по ракетам – это разработки, у которых есть интересные международные идеи. Я более чем уверен, что российская ПВО не может противопоставить что-либо против украинских ракет, – подчеркнул аналитик. Поделиться

Он отметил, что Украина потратила много времени на разработку этой системы, что не позволяет запустить ее в масштабное производство.