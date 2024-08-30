Румунія готує передачу Україні ЗРК Patriot

Міноборони Румунії подало до парламенту законопроєкт щодо передачі Україні ЗРК Patriot.
Головні тези:
- Міноборони Румунії розгляне законопроєкт щодо передачі Україні ЗРК Patriot для зміцнення безпеки регіону.
- Передання Україні ЗРК Patriot підвищить позицію Румунії як постачальника безпеки та зміцнить співпрацю зі Сполученими Штатами.
- Румунія розглядає можливість отримання додаткових систем Patriot для себе в обмін на передану Україні.
- Україна звернулась до партнерів із проханням надати додаткові системи Patriot у зв'язку зі зростанням повітряних атак з боку Росії.
- Плани по передачі ЗРК Patriot від Румунії та інших країн свідчать про підтримку та допомогу в укріпленні обороноздатності України.
Що відомо про плани Румунії щодо передачі Україні ЗРК Patriot
Законопроєктом передбачається передача Україні одного з комплексів ЗРК Patriot, які були закуплені в США.
Мова йде про версію ЗРК Patriot 3+.
Зазначається, що ця версія є найсучаснішою конфігурацією системи ЗРК, яка використовується як Сполученими Штатами, так і майже 20 іншими союзниками.
Наразі Румунія вже отримала від США 4 комплекси ЗРК Patriot 3+, 2 з яких заступили на бойове чергування.
Найближчим часом Румунія має отримати ще 3 комплекси ЗРК Patriot.
Вища рада нацооборони Румунії висунула вимогу, відповідно до якої, країна має провести переговори з партнерами по НАТО для отримання додаткового комплексу ЗРК Patriot в замін переданого Україні.
Витрати на придбання нової системи будуть покриті за рахунок міжнародних фондів, виділених для України.
Однак парламент також має схвалити прийняття нового комплексу, що обійдеться приблизно в 60 мільйонів доларів США у вигляді зборів та комісій, які покриватимуться з бюджету міноборони Румунії.
Що відомо про звернення України до партнерів із проханням передати додаткові ЗРК Patriot
На початку весни цього року на тлі посилення повітряних атак злочинної армїї РФ Україна звернулась до партнерів з проханням надати додаткові системи Patriot, здатні збивати балістичні ракети.
Німеччина, США, Румунія та Нідерланди оголосили про постачання Patriot, а Італія пообіцяла передати батарею SAMP-T, яка також здатна протидіяти балістичним ракетам.
Зараз у відкритому доступі є інформація лише про передачу Україні системи Patriot від Німеччини.
Це сталося на початку липня.
Також у рамках пакету військової допомоги українські воїни отримали морські катери та дрони Vector.
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