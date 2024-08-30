Румунія готує передачу Україні ЗРК Patriot

Що відомо про плани Румунії щодо передачі Україні ЗРК Patriot

Завершення розробки закону про передачу сприятиме підкресленню позиції Румунії як регіонального постачальника безпеки і зміцненню партнерських відносин зі Сполученими Штатами, - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. Поширити

Законопроєктом передбачається передача Україні одного з комплексів ЗРК Patriot, які були закуплені в США.

Мова йде про версію ЗРК Patriot 3+.

ЗРК Patriot

Зазначається, що ця версія є найсучаснішою конфігурацією системи ЗРК, яка використовується як Сполученими Штатами, так і майже 20 іншими союзниками.

Наразі Румунія вже отримала від США 4 комплекси ЗРК Patriot 3+, 2 з яких заступили на бойове чергування.

Найближчим часом Румунія має отримати ще 3 комплекси ЗРК Patriot.

Вища рада нацооборони Румунії висунула вимогу, відповідно до якої, країна має провести переговори з партнерами по НАТО для отримання додаткового комплексу ЗРК Patriot в замін переданого Україні.

Витрати на придбання нової системи будуть покриті за рахунок міжнародних фондів, виділених для України.

Однак парламент також має схвалити прийняття нового комплексу, що обійдеться приблизно в 60 мільйонів доларів США у вигляді зборів та комісій, які покриватимуться з бюджету міноборони Румунії.

Що відомо про звернення України до партнерів із проханням передати додаткові ЗРК Patriot

На початку весни цього року на тлі посилення повітряних атак злочинної армїї РФ Україна звернулась до партнерів з проханням надати додаткові системи Patriot, здатні збивати балістичні ракети.

Німеччина, США, Румунія та Нідерланди оголосили про постачання Patriot, а Італія пообіцяла передати батарею SAMP-T, яка також здатна протидіяти балістичним ракетам.

Зараз у відкритому доступі є інформація лише про передачу Україні системи Patriot від Німеччини.

Це сталося на початку липня.

Також у рамках пакету військової допомоги українські воїни отримали морські катери та дрони Vector.