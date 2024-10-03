В Румынии подтвердили прибытие ЗРК Patriot в Украину

Система противоракетной обороны Patriot, предоставленная членом НАТО Румынией, прибыла в Украину, признали представители обеих стран.
Главные тезисы
- Прибытие системы Patriot в Украину подтверждено Министерством обороны Румынии.
- Румыния является важным партнером Украины, предоставляя военную помощь и логистическую поддержку.
- Передача системы Patriot поможет защитить украинское небо и ударить по военным целям на территории России.
- Румыния приняла решение передать Киеву систему ПВО американского производства бесплатно.
- Этот шаг свидетельствует о поддержке Украины в контексте противостояния российской агрессии и укрепляет противоракетную оборону страны.
ЗРК Patriot от Румынии уже прибыла в Украину
Уведомление о поставках подтвердило Министерство обороны Румынии.
О получении важнейшего вооружения говорил 2 октября президент Украины Владимир Зеленский.
Last night, the Russian army launched another attack on Ukraine using “Shaheds.” There were strikes in the Odesa region, specifically in the Izmail district, very close to the Romanian border. The “Shaheds” targeted ordinary civilian infrastructure — a ferry terminal, trucks, and… pic.twitter.com/Hgt5yKmXS2— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2024
Согласно документу, Румыния предоставляет Украине право бесплатного использования системы.
Украина постоянно призывает своих западных союзников поставлять более современное оружие и системы противовоздушной обороны, которые помогли бы ему, с одной стороны, защитить небо, а с другой — позволили нанести удары по военным целям глубже в России, чтобы предотвратить атаки Москвы.
Румыния подарит Украине Patriot
Депутаты проголосовали за решение передать Киеву систему ПВО американского производства.
У Бухареста всего две системы Patriot. Одну из них решили подарить Украине.
Румыния согласовала это решение вместе с США. После передачи системы ПВО Бухарест приобретет для себя новую.
Румыния является одним из важных партнеров Украины, она передает военную помощь и помогает в логистике, в частности, переправляя вооружение через собственные порты.
Впервые о намерении Бухареста передать Киеву систему ПВО стало известно в середине июня. Соответствующий законопроект Минобороны Румынии внесли в парламент только 30 августа.
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