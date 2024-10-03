В Румынии подтвердили прибытие ЗРК Patriot в Украину
Категория
Украина
Дата публикации

В Румынии подтвердили прибытие ЗРК Patriot в Украину

ЗРК Patriot
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Источник:  Радио Свобода

Система противоракетной обороны Patriot, предоставленная членом НАТО Румынией, прибыла в Украину, признали представители обеих стран.

Главные тезисы

  • Прибытие системы Patriot в Украину подтверждено Министерством обороны Румынии.
  • Румыния является важным партнером Украины, предоставляя военную помощь и логистическую поддержку.
  • Передача системы Patriot поможет защитить украинское небо и ударить по военным целям на территории России.
  • Румыния приняла решение передать Киеву систему ПВО американского производства бесплатно.
  • Этот шаг свидетельствует о поддержке Украины в контексте противостояния российской агрессии и укрепляет противоракетную оборону страны.

ЗРК Patriot от Румынии уже прибыла в Украину

Уведомление о поставках подтвердило Министерство обороны Румынии.

Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину, — заявил 3 октября представитель Министерства обороны Румынии Константин Спину после того, как в прошлом месяце правительство в Бухаресте приняло решение о передаче системы Киеву.

О получении важнейшего вооружения говорил 2 октября президент Украины Владимир Зеленский.

Я благодарю каждую страну, которая помогает нам с ПВО. Особое спасибо Румынии за системы Patriot. Вместе мы можем добиться еще большей эффективности — мы можем покончить с российским террором, совместно уничтожив «Шахеды» и ракеты.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Согласно документу, Румыния предоставляет Украине право бесплатного использования системы.

Украина постоянно призывает своих западных союзников поставлять более современное оружие и системы противовоздушной обороны, которые помогли бы ему, с одной стороны, защитить небо, а с другой — позволили нанести удары по военным целям глубже в России, чтобы предотвратить атаки Москвы.

Румыния подарит Украине Patriot

Депутаты проголосовали за решение передать Киеву систему ПВО американского производства.

У Бухареста всего две системы Patriot. Одну из них решили подарить Украине.

Румыния согласовала это решение вместе с США. После передачи системы ПВО Бухарест приобретет для себя новую.

Румыния является одним из важных партнеров Украины, она передает военную помощь и помогает в логистике, в частности, переправляя вооружение через собственные порты.

Впервые о намерении Бухареста передать Киеву систему ПВО стало известно в середине июня. Соответствующий законопроект Минобороны Румынии внесли в парламент только 30 августа.

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