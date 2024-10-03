У Румунії підтвердили прибуття ЗРК Patriot до України
Категорія
Україна
Дата публікації

У Румунії підтвердили прибуття ЗРК Patriot до України

Patriot
Джерело:  Радіо Свобода

Система протиракетної оборони Patriot, надана членом НАТО Румунією, прибула в Україну, визнали представники обох країн.

Головні тези:

  • Румунія передає Україні систему протиракетної оборони Patriot для укріплення безпеки країни.
  • Прибуття системи Patriot до України підтверджено Міністерством оборони Румунії.
  • Ця допомога сприятиме захисту українського неба та забезпеченню можливості pfdlfyyz ударів по військових цілях на території Росії.
  • Румунія є важливим партнером України, який надає військову допомогу та логістичну підтримку.
  • Даний крок свідчить про підтримку України в контексті протистояння російській агресії та сприятиме зміцненню протиракетної оборони країни.

ЗРК Patriot від Румунії вже прибула до України

Повідомлення про постачання підтвердило Міністерство оборони Румунії.

Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну, — заявив 3 жовтня речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну після того, як минулого місяця уряд у Бухаресті ухвалив рішення про передачу системи Києву.

Про отримання важливого озброєння говорив 2 жовтня президент України Володимир Зеленський.

Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності — ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши «Шахеди» і ракети.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Згідно із документом, Румунія надає Україні право безкоштовного користування системою.

Україна постійно закликає своїх західних союзників постачати більш сучасну зброю і системи протиповітряної оборони, які допомогли б йому, з одного боку, захистити небо, а з іншого — дозволили б завдати ударів по військових цілях глибше в Росії, щоб запобігти атакам Москви.

Румунія подарує Україні Patriot

Депутати проголосували за рішення передати Києву систему ППО американського виробництва. 

У Бухареста лише дві системи Patriot. Одну з них вирішили подарувати Україні.

Румунія узгодила це рішення разом зі США. Після передачі системи ППО Бухарест придбає для себе нову.

Румунія є одним з важливих партнерів України, вона передає військову допомогу та допомагає у логістиці, зокрема переправляючи озброєння через власні порти. 

Вперше про намір Бухареста передати Києву систему ППО стало відомо у середині червня. Відповідний законопроєкт Міноборони Румунії внесли у парламент лише 30 серпня.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та Румунія уклали угоду про гарантії безпеки
Офіс Президента України
румунія
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Румунія планує спільно з Україною виробляти ракети "Нептун"
Пуск ракет "Нептун"
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Румунія схвалила надання Україні системи Patriot
Patriot

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?