У Румунії підтвердили прибуття ЗРК Patriot до України

Система протиракетної оборони Patriot, надана членом НАТО Румунією, прибула в Україну, визнали представники обох країн.
Головні тези:
- Румунія передає Україні систему протиракетної оборони Patriot для укріплення безпеки країни.
- Прибуття системи Patriot до України підтверджено Міністерством оборони Румунії.
- Ця допомога сприятиме захисту українського неба та забезпеченню можливості pfdlfyyz ударів по військових цілях на території Росії.
- Румунія є важливим партнером України, який надає військову допомогу та логістичну підтримку.
- Даний крок свідчить про підтримку України в контексті протистояння російській агресії та сприятиме зміцненню протиракетної оборони країни.
ЗРК Patriot від Румунії вже прибула до України
Повідомлення про постачання підтвердило Міністерство оборони Румунії.
Про отримання важливого озброєння говорив 2 жовтня президент України Володимир Зеленський.
Last night, the Russian army launched another attack on Ukraine using “Shaheds.” There were strikes in the Odesa region, specifically in the Izmail district, very close to the Romanian border. The “Shaheds” targeted ordinary civilian infrastructure — a ferry terminal, trucks, and… pic.twitter.com/Hgt5yKmXS2— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2024
Згідно із документом, Румунія надає Україні право безкоштовного користування системою.
Україна постійно закликає своїх західних союзників постачати більш сучасну зброю і системи протиповітряної оборони, які допомогли б йому, з одного боку, захистити небо, а з іншого — дозволили б завдати ударів по військових цілях глибше в Росії, щоб запобігти атакам Москви.
Румунія подарує Україні Patriot
Депутати проголосували за рішення передати Києву систему ППО американського виробництва.
У Бухареста лише дві системи Patriot. Одну з них вирішили подарувати Україні.
Румунія узгодила це рішення разом зі США. Після передачі системи ППО Бухарест придбає для себе нову.
Румунія є одним з важливих партнерів України, вона передає військову допомогу та допомагає у логістиці, зокрема переправляючи озброєння через власні порти.
Вперше про намір Бухареста передати Києву систему ППО стало відомо у середині червня. Відповідний законопроєкт Міноборони Румунії внесли у парламент лише 30 серпня.
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