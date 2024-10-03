У Румунії підтвердили прибуття ЗРК Patriot до України

ЗРК Patriot від Румунії вже прибула до України

Повідомлення про постачання підтвердило Міністерство оборони Румунії.

Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну, — заявив 3 жовтня речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну після того, як минулого місяця уряд у Бухаресті ухвалив рішення про передачу системи Києву. Поширити

Про отримання важливого озброєння говорив 2 жовтня президент України Володимир Зеленський.

Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності — ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши «Шахеди» і ракети. Володимир Зеленський Президент України

Last night, the Russian army launched another attack on Ukraine using “Shaheds.” There were strikes in the Odesa region, specifically in the Izmail district, very close to the Romanian border. The “Shaheds” targeted ordinary civilian infrastructure — a ferry terminal, trucks, and… pic.twitter.com/Hgt5yKmXS2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2024

Згідно із документом, Румунія надає Україні право безкоштовного користування системою.

Україна постійно закликає своїх західних союзників постачати більш сучасну зброю і системи протиповітряної оборони, які допомогли б йому, з одного боку, захистити небо, а з іншого — дозволили б завдати ударів по військових цілях глибше в Росії, щоб запобігти атакам Москви.

Румунія подарує Україні Patriot

Депутати проголосували за рішення передати Києву систему ППО американського виробництва.

У Бухареста лише дві системи Patriot. Одну з них вирішили подарувати Україні.

Румунія узгодила це рішення разом зі США. Після передачі системи ППО Бухарест придбає для себе нову.

Румунія є одним з важливих партнерів України, вона передає військову допомогу та допомагає у логістиці, зокрема переправляючи озброєння через власні порти.

Вперше про намір Бухареста передати Києву систему ППО стало відомо у середині червня. Відповідний законопроєкт Міноборони Румунії внесли у парламент лише 30 серпня.