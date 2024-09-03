Румунія схвалила надання Україні системи Patriot

3 вересня офіційно стало відомо, що нижня палата парламенту Румунії підтримала законопроєкт, який дасть можливість передати Україні систему ППО Patriot.
Головні тези:
- Румунія планує передати Україні одну зі двох своїх діючих Patriot.
- Бухарест має свою умову щодо надання Києву нової системи ППО.
- Румунія вже отримала чотири системи Patriot, однак половина з них наразі не працюють.
Україна незабаром отримає Patriot від Румунії
Журналісти звертають увагу на те, що Румунія, яка є членом НАТО останні 20 років, має спільний кордон з Україною протяжністю 650 км.
Окрім того, наголошується, що на її територію багато залітали уламки російських безпілотників, коли армія РФ завдавала ударів по українських портах.
Що також важливо розуміти, в цій частині Україну відокремить від Румунії річка Дунай.
Як вдалося дізнатися журналістам, офіційний Бухарест має намір передати Києву одну з двох своїх діючих систем Patriot — одну з п'яти таких систем та інших стратегічних підрозділів ППО, які обіцяли країни НАТО Києву.
У Румунії є умова щодо надання Україні Patriot
Що важливо розуміти, це станеться за умови, що пізніше союзники замінять її іншою системою Patriot.
Окрім того, наголошується, що Румунія підписала угоду на 4 млрд на покупку Patriot ще 7 років тому.
Станом на сьогодні отримала чотири системи, дві з яких перебувають у робочому стані.
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