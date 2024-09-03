Румунія схвалила надання Україні системи Patriot
Категорія
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Румунія схвалила надання Україні системи Patriot

Patriot
Джерело:  Reuters

3 вересня офіційно стало відомо, що нижня палата парламенту Румунії підтримала законопроєкт, який дасть можливість передати Україні систему ППО Patriot.

Головні тези:

  • Румунія планує передати Україні одну зі двох своїх діючих Patriot.
  • Бухарест має свою умову щодо надання Києву нової системи ППО.
  • Румунія вже отримала чотири системи Patriot, однак половина з них наразі не працюють.

Україна незабаром отримає Patriot від Румунії

Журналісти звертають увагу на те, що Румунія, яка є членом НАТО останні 20 років, має спільний кордон з Україною протяжністю 650 км.

Окрім того, наголошується, що на її територію багато залітали уламки російських безпілотників, коли армія РФ завдавала ударів по українських портах.

Що також важливо розуміти, в цій частині Україну відокремить від Румунії річка Дунай.

Напередодні уряд Румунії направив відповідний закон до парламенту на затвердження. Як тільки президент Клаус Йоханніс підпише законопроєкт, уряд видасть наказ про передачу Patriot Україні, — йдеться в повідомленні.

Як вдалося дізнатися журналістам, офіційний Бухарест має намір передати Києву одну з двох своїх діючих систем Patriot — одну з п'яти таких систем та інших стратегічних підрозділів ППО, які обіцяли країни НАТО Києву.

У Румунії є умова щодо надання Україні Patriot

Що важливо розуміти, це станеться за умови, що пізніше союзники замінять її іншою системою Patriot.

У законопроєкті, який підтримав парламент, вказано, що заміна системи Patriot зі США не повинна коштувати більше, ніж спочатку заплатила Румунія за таку одиницю, і що витрати будуть покриті з іноземних джерел, що "не повертаються, — пише Reuters.

Окрім того, наголошується, що Румунія підписала угоду на 4 млрд на покупку Patriot ще 7 років тому.

Станом на сьогодні отримала чотири системи, дві з яких перебувають у робочому стані.

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