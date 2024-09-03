Румыния готова предоставить Украине систему Patriot
Категория
Мир
Дата публикации

Румыния готова предоставить Украине систему Patriot

Patriot
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Источник:  Reuters

3 сентября официально стало известно, что нижняя палата парламента Румынии поддержала законопроект, который позволит передать Украине систему ПВО Patriot.

Главные тезисы

  • Румыния намерена передать Украине одну из двух своих действующих Patriot.
  • Бухарест уже озвучил свое условие для предоставления Киеву новой системы ПВО.
  • Румыния получила четыре системы Patriot, однако половина из них пока не работают.

Украина вскоре получит Patriot от Румынии

Журналисты обращают внимание на то, что Румыния, которая является членом НАТО последние 20 лет, имеет общую границу с Украиной протяженностью 650 км.

Кроме того, как известно, что на ее территорию много раз залетали обломки российских беспилотников, когда армия РФ наносила удары по украинским портам.

Что важно понимать, в этой части Украину отделяет от Румынии река Дунай.

Накануне правительство Румынии направило соответствующий закон в парламент на утверждение. Как только президент Клаус Йоханнис подпишет законопроект, правительство издаст приказ о передаче Patriot Украине, — сказано в сообщении.

Как удалось узнать журналистам, официальный Бухарест намерен передать Киеву одну из двух действующих систем Patriot — одну из пяти таких систем и других стратегических подразделений ПВО, которые обещали страны НАТО Киеву.

У Румынии есть условие предоставления Украине Patriot

Что важно понимать, это произойдет при условии, что позже союзники заменят ее другой системой Patriot.

В законопроекте указано, что замена системы Patriot из США не должна стоить больше, чем сначала заплатила Румыния за такую единицу, и что расходы будут возмещены из "иностранных источников", — пишет Reuters.

Кроме того, указано, что Румыния подписала соглашение на 4 млрд. на покупку Patriot еще 7 лет назад.

По состоянию на сегодняшний день она получила четыре системы, только две из которых находятся в рабочем состоянии.

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