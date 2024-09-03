Румыния готова предоставить Украине систему Patriot

3 сентября официально стало известно, что нижняя палата парламента Румынии поддержала законопроект, который позволит передать Украине систему ПВО Patriot.
Главные тезисы
- Румыния намерена передать Украине одну из двух своих действующих Patriot.
- Бухарест уже озвучил свое условие для предоставления Киеву новой системы ПВО.
- Румыния получила четыре системы Patriot, однако половина из них пока не работают.
Украина вскоре получит Patriot от Румынии
Журналисты обращают внимание на то, что Румыния, которая является членом НАТО последние 20 лет, имеет общую границу с Украиной протяженностью 650 км.
Кроме того, как известно, что на ее территорию много раз залетали обломки российских беспилотников, когда армия РФ наносила удары по украинским портам.
Что важно понимать, в этой части Украину отделяет от Румынии река Дунай.
Как удалось узнать журналистам, официальный Бухарест намерен передать Киеву одну из двух действующих систем Patriot — одну из пяти таких систем и других стратегических подразделений ПВО, которые обещали страны НАТО Киеву.
У Румынии есть условие предоставления Украине Patriot
Что важно понимать, это произойдет при условии, что позже союзники заменят ее другой системой Patriot.
Кроме того, указано, что Румыния подписала соглашение на 4 млрд. на покупку Patriot еще 7 лет назад.
По состоянию на сегодняшний день она получила четыре системы, только две из которых находятся в рабочем состоянии.
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