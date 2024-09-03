Румыния готова предоставить Украине систему Patriot

Украина вскоре получит Patriot от Румынии

Журналисты обращают внимание на то, что Румыния, которая является членом НАТО последние 20 лет, имеет общую границу с Украиной протяженностью 650 км.

Кроме того, как известно, что на ее территорию много раз залетали обломки российских беспилотников, когда армия РФ наносила удары по украинским портам.

Что важно понимать, в этой части Украину отделяет от Румынии река Дунай.

Накануне правительство Румынии направило соответствующий закон в парламент на утверждение. Как только президент Клаус Йоханнис подпишет законопроект, правительство издаст приказ о передаче Patriot Украине, — сказано в сообщении. Поделиться

Как удалось узнать журналистам, официальный Бухарест намерен передать Киеву одну из двух действующих систем Patriot — одну из пяти таких систем и других стратегических подразделений ПВО, которые обещали страны НАТО Киеву.

У Румынии есть условие предоставления Украине Patriot

Что важно понимать, это произойдет при условии, что позже союзники заменят ее другой системой Patriot.

В законопроекте указано, что замена системы Patriot из США не должна стоить больше, чем сначала заплатила Румыния за такую единицу, и что расходы будут возмещены из "иностранных источников", — пишет Reuters. Поделиться

Кроме того, указано, что Румыния подписала соглашение на 4 млрд. на покупку Patriot еще 7 лет назад.