Нідерланди передали Україні три пускові установки ЗРК Patriot

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 28 листопада оголосив про передачу Україні трьох пускових установок зенітно-ракетного комплексу Patriot. Він підкреслив, що українців очікує складна зима через продовження руйнівних авіаударів Росії.

Україна отримала від Нідерландів три пускові установки ЗРК Patriot

Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 28 листопада повідомив у соцмережах, опублікувавши фото з технікою, яка прибула до України.

Саме тому ми передали три пускові установки Patriot. Вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах, — повідомив Рубен Брекельманс. Поширити

Oekraïners gaan een zware winter tegemoet, want de verwoestende luchtaanvallen gaan maar door.



Daarom leverden we 3 Patriot-lanceerbuizen. Dit redt mensenlevens en beschermt vitale infrastructuur.



Het is en blijft in ons gezamenlijk belang de Russische agressie tegen te houden. pic.twitter.com/J5yEcq3V11 — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 28, 2024

Нідерланди закуплять артснаряди для України у 2025 році

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив 17 жовтня, що Нідерланди виділять 271 млн євро на великокаліберні артилерійські снаряди для України.

Про це міністр написав у соцмережі Х.

Данія, Чехія та Нідерланди віддані спільній підтримці України у боротьбі проти російської агресії. Рік тому ми розпочали ініціативу щодо постачання боєприпасів, а сьогодні робимо наступний важливий крок. Ми постачатимемо більше артилерійських боєприпасів великого калібру. Нідерланди виділять 271 млн євро на артилерійські снаряди. Поширити

Цим, за словами Схоофа, Нідерланди допоможуть Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році та заохотять європейську оборонну промисловість до подальшого розширення масштабів.