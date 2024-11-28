Нідерланди передали Україні три пускові установки ЗРК Patriot

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 28 листопада оголосив про передачу Україні трьох пускових установок зенітно-ракетного комплексу Patriot. Він підкреслив, що українців очікує складна зима через продовження руйнівних авіаударів Росії.
Головні тези:
- Україна отримала від Нідерландів три пускові установки ЗРК Patriot для захисту від російської агресії.
- Нідерланди планують виділити 271 млн євро на великокаліберні артилерійські снаряди для України у 2025 році.
- Ініціатива по підтримці України від Данії, Чехії та Нідерландів включає не лише постачання боєприпасів, але й розширення масштабів спільного захисту.
- Допомога від Нідерландів у формі пускових установок та артилерійських снарядів допоможе Україні у зміцненні обороноздатності та захисті від загрози.
Україна отримала від Нідерландів три пускові установки ЗРК Patriot
Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 28 листопада повідомив у соцмережах, опублікувавши фото з технікою, яка прибула до України.
Нідерланди закуплять артснаряди для України у 2025 році
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив 17 жовтня, що Нідерланди виділять 271 млн євро на великокаліберні артилерійські снаряди для України.
Про це міністр написав у соцмережі Х.
Цим, за словами Схоофа, Нідерланди допоможуть Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році та заохотять європейську оборонну промисловість до подальшого розширення масштабів.
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