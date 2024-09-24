Україна збивала російські літаки А-50 з систем Patriot і радянських С-200

Під час операцій проти російських літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50, українські військові використовували ракети радянського виробництва, а також сучасні комплекси Patriot.

Як ЗСУ вдалося збити російські літаки А-50

Як зазначає видання, рішення про відновлення системи С-200 було прийнято у травні 2022 року.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України розповів, що вдалося знайти фахівців, які раніше працювали з цими комплексами, та інженерів для їхнього відновлення.

Перший запуск ракет відбувся восени 2023 року. Хоча ціль — літак А-50 — уникнув удару, змінивши траєкторію, операція продемонструвала ефективність системи.

Ми показали ВПС ворога, що вони не можуть безкарно діяти. Після першого запуску, коли ми випустили дві ракети, противник побачив, як швидко ми евакуювали установки, і не зміг нас виявити, — пояснив офіцер ГУР. Поширити

У 2024 році Повітряні сили ЗСУ застосували мобільні батареї Patriot. За словами підполковника ВПС України, операція була дуже ризикованою, оскільки Patriot довелося наблизити до лінії фронту. 14 січня батарея чекала на російський А-50, коли він перетинав Азовське море з літаком Іл-22.

Росіяни вважали, що знаходяться поза зоною досяжності, але через дві хвилини після запуску ракети А-50 був збитий, а Іл-22 пошкоджений.

Після цього російське командування відвело А-50 подалі від Азовського моря, але вони залишилися в зоні дії С-200. 23 лютого українські сили завдали удару по другому А-50, який перебував приблизно за 170 км від фронту.

В іншій операції українські військові використали С-300 як приманку, щоб заманити російські літаки в зону ураження Patriot. У результаті з шести літаків два були збиті С-300, а чотири — Patriot.

19 квітня системою С-200 було збито бомбардувальник Ту-22МЗ, який запускав ракети по Україні. Він впав у Ставропольському краї Росії. Після цього російські військові змінили стратегію та почали запускати ракети з більшої відстані. Поширити

Україна збила А-50

23 лютого 2024 року над Азовським морем було збито російський ДРЛО А-50. Уламки повітряного судна впали в Краснодарському краї.

Незабаром колишній командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що російський літак "приземлили" українці.

Російські "воєнкори" запевняли, що А-50 збила російська протиповітряна оборона. Такої ж версії вони дотримувалися під час падіння першого такого літака 14 січня.