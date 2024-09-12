У ГУР розкрили подробиці знищення російських літаків А-50 та Су-57 — відео

Українська розвідка за допомогою дронів знищила низку цілей у Росії. Зокрема за допомогою безпілотників "Бобер".

ГУР дронами “Бобер” знищило низку російських військових цілей

А-50 в Таганрозі, СУ-57, та гордість Путіна — РЛС "Воронеж". Усіх їх об’єднує одне: останнє, що вони бачили перед виходом з ладу — бобрів. Поширити

У ГУР розповіли, що застосували для ударів по цілях у Росії дрони-камікадзе UJ-26 "Бобер". Які у руках бійців української розвідки вже понад рік успішно "кошмарять" ворога на його ж території.

Український дрон "Бобер" — це ударний безпілотний літальний апарат, розроблений для виконання різних військових завдань, зокрема для ударів по важливих цілях в тилу противника. Він призначений для проведення розвідувальних операцій, коригування вогню артилерії та завдання ударів по наземних об'єктах.

"Бобер" активно використовують у військових діях в Україні, зокрема в контексті боротьби з російською агресією. Цей дрон є частиною нової генерації українських безпілотників, що значно підвищує можливості ЗСУ в війні.

Що відомо про збитий бійцями ГУР російського літака Су-30СМ

Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням із ПЗРК.

Зазначається, що російські окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку.

Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.

В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 км на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30СМ. Поширити

Винищувач, який упав у море, належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.