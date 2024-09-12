У ГУР раскрыли подробности уничтожения российских самолетов А-50 и Су-57 — видео
Категория
Украина
Дата публикации

У ГУР раскрыли подробности уничтожения российских самолетов А-50 и Су-57 — видео

ГУР
Дрон
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Украинская разведка с помощью дронов уничтожила ряд целей в России. В частности, с помощью беспилотников "Бобер".

Главные тезисы

  • Украинская разведка с помощью дронов “Бобер” успешно уничтожила российские самолеты и РЛС на территории России.
  • Дроны “Бобер” являются ударными беспилотными аппаратами, выполняющими важные военные задачи и эффективно противостоящими агрессивным действиям России.
  • Спецподразделение разведки украинской армии успешно деятельностями уничтожило российский боевой самолет Су-30СМ в Черном море.

ГУР дронами "Бобер" уничтожило ряд российских военных целей

А-50 в Таганроге, СУ-57 и гордость Путина — РЛС "Воронеж". Всех их объединяет одно: последнее, что они видели перед выходом из строя — бобров.

В ГУР рассказали, что применили для ударов по целям в России дроны-камикадзе UJ-26 "Бобер". Которые в руках бойцов украинской разведки уже больше года успешно "кошмарят" врага на его же территории.

Украинский дрон "Бобер" — это ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный для выполнения различных военных задач, в частности, для ударов по важным целям в тылу противника. Он предназначен для проведения разведывательных операций, корректировки огня артиллерии и нанесения ударов по наземным объектам.

"Бобер" активно используется в военных действиях в Украине, в частности в контексте борьбы с российской агрессией. Этот дрон является частью нового поколения украинских беспилотников, что значительно повышает возможности ВСУ в войне.

Что известно о сбитом бойцами ГУР российского самолета Су-30СМ

В ходе операции в акватории Черного моря воины спецподразделения Главного управления разведки уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК.

Отмечается, что российские оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра.

Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.

В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженной в море, в 70 км северо-западнее мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного горючего, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ.

Упавший в море истребитель принадлежал в состав 43 отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, базирующегося на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

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