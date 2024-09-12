У ГУР раскрыли подробности уничтожения российских самолетов А-50 и Су-57 — видео

Украинская разведка с помощью дронов уничтожила ряд целей в России. В частности, с помощью беспилотников "Бобер".
Главные тезисы
- Украинская разведка с помощью дронов “Бобер” успешно уничтожила российские самолеты и РЛС на территории России.
- Дроны “Бобер” являются ударными беспилотными аппаратами, выполняющими важные военные задачи и эффективно противостоящими агрессивным действиям России.
- Спецподразделение разведки украинской армии успешно деятельностями уничтожило российский боевой самолет Су-30СМ в Черном море.
ГУР дронами "Бобер" уничтожило ряд российских военных целей
В ГУР рассказали, что применили для ударов по целям в России дроны-камикадзе UJ-26 "Бобер". Которые в руках бойцов украинской разведки уже больше года успешно "кошмарят" врага на его же территории.
Украинский дрон "Бобер" — это ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный для выполнения различных военных задач, в частности, для ударов по важным целям в тылу противника. Он предназначен для проведения разведывательных операций, корректировки огня артиллерии и нанесения ударов по наземным объектам.
"Бобер" активно используется в военных действиях в Украине, в частности в контексте борьбы с российской агрессией. Этот дрон является частью нового поколения украинских беспилотников, что значительно повышает возможности ВСУ в войне.
Что известно о сбитом бойцами ГУР российского самолета Су-30СМ
В ходе операции в акватории Черного моря воины спецподразделения Главного управления разведки уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК.
Отмечается, что российские оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра.
Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.
Упавший в море истребитель принадлежал в состав 43 отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, базирующегося на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-