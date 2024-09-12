Бойцы ГУР уничтожили российский истребитель Су-30СМ — видео

В ходе операции в акватории Черного моря воины спецподразделения Главного управления разведки уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК.
Главные тезисы
- Спецподразделение ГУР уничтожило российский истребитель Су-30СМ в акватории Черного моря попаданием из ПЗРК.
- Потеря связи с российским Су-30СМ была зафиксирована 11 сентября 2024 года, что привело к началу поисково-спасательной операции.
- Истребитель принадлежал 43 отдельному морскому авиационному полку ВКС РФ, базирующемуся в оккупированном Крыму.
- Российский Су-30СМ осуществлял пуски ракет Х-31П по материковой Украине перед тем, как был уничтожен воинами ГУР.
- Сообщается, что в поисковой операции участвовали вертолеты Ми-8 и Ка-27 с аэродрома ЧФ РФ в Каче.
Что известно о сбитом бойцами ГУР российского самолета Су-30СМ
Отмечается, что российские оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра.
Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.
В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженной в море, в 70 километрах северо-западнее мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного горючего, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ.
Упавший в море истребитель принадлежал в состав 43 отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, базирующегося на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.
Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 млн. дол.
Что этому предшествовало
11 сентября СМИ отмечали, что под Севастополем пропал истребитель Су-30СМ РФ
Вражеский Су-30СМ вместе с Су-35, находясь над морем к северу от Севастополя, производили пуски ракет Х-31П по материковой Украине.
Российский Су-30СМ выпустил 4 ракеты из 6 доступных, после чего скрылся с экрана радаров. Истребитель базировался на аэродроме в Крымске (Краснодарский край РФ).
По данным источников издания "Крымский ветер", в поисковой операции участвовали вертолеты Ми-8 и Ка-27 с аэродрома ЧФ РФ в Каче.
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