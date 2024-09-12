Бойцы ГУР уничтожили российский истребитель Су-30СМ — видео

В ходе операции в акватории Черного моря воины спецподразделения Главного управления разведки уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК.

Что известно о сбитом бойцами ГУР российского самолета Су-30СМ

Отмечается, что российские оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра.

Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.

В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженной в море, в 70 километрах северо-западнее мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного горючего, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ.

Упавший в море истребитель принадлежал в состав 43 отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, базирующегося на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 млн. дол.

Что этому предшествовало

11 сентября СМИ отмечали, что под Севастополем пропал истребитель Су-30СМ РФ

Вражеский Су-30СМ вместе с Су-35, находясь над морем к северу от Севастополя, производили пуски ракет Х-31П по материковой Украине.

Российский Су-30СМ выпустил 4 ракеты из 6 доступных, после чего скрылся с экрана радаров. Истребитель базировался на аэродроме в Крымске (Краснодарский край РФ).