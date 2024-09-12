Бійці ГУР знищили російський винищувач Су-30СМ — відео

Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням із ПЗРК.
Головні тези:
- Головна розвідувальна управління України знищило російський винищувач Су-30СМ в акваторії Чорного моря за допомогою ПЗРК.
- Російські окупанти втратили зв'язок з літаком рано вранці, після чого розпочали пошуково-рятувальну операцію.
- Су-30СМ, що належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку, базувався в окупованому Криму.
- Літак випустив ракети по материковій Україні перед зникненням з радарів.
- Показовим фактом є варта приблизно 50 млн доларів вартість винищувача, який був знищений у результаті операції ГУР.
Що відомо про збитий бійцями ГУР російського літака Су-30СМ
Зазначається, що російські окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку.
Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.
В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30СМ.
Винищувач, який упав у море, належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.
Вартість такого літака становить орієнтовно 50 млн дол.
Що цьому передувало
11 вересня ЗМІ зазначали, що під Севастополем зник винищувач Су-30СМ РФ
Ворожий Су-30СМ разом із Су-35, перебуваючи над морем на північ від Севастополя, проводили пуски ракет Х-31П по материковій Україні.
Російський Су-30СМ випустив 4 ракети з 6 доступних, після чого зник з екрана радарів. Винищувач базувався на аеродромі в Кримську (Краснодарський край РФ).
За даними джерел видання "Крымский ветер", у пошуковій операції брали участь вертольоти Мі-8 і Ка-27 з аеродрому ЧФ РФ у Качі.
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