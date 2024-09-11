Під Севастополем зник російський винищувач Су-30СМ. Що сталося

У ніч проти 11 вересня неподалік від Севастополя зник російський винищувач Су-30СМ. Ймовірно, військовий літак розбився.

Під Севастополем зник винищувач Су-30СМ РФ

Пабліки пишуть, що ворожий Су-30СМ разом із Су-35, перебуваючи над морем на північ від Севастополя, проводили пуски ракет Х-31П по материковій Україні.

Російський Су-30СМ випустив 4 ракети з 6 доступних, після чого зник з екрана радарів. Винищувач базувався на аеродромі в Кримську (Краснодарський край РФ).

За даними джерел видання "Крымский ветер", у пошуковій операції брали участь вертольоти Мі-8 і Ка-27 з аеродрому ЧФ РФ у Качі.

Зараз у льотних частинах метушня щодо неповернення борту на аеродром, проводяться пошуки в морі. Яка напасть сталася, сказати складно. Можливо, F-16 приклався до агресора. Або російський літун вирішив самоліквідуватися, протаранивши Чорне море. Поширити

У квадраті, показаному на карті, було знайдено масляну пляму діаметром близько 3 км, а також уламки літака, зокрема крило. Підняти нічого не змогли.

Також став відомий час, коли російський винищувач Су-30СМ зник — це 23.42 10 вересня.

Зникнення вертольота у Росії. Що відомо

Згідно з даними росЗМІ, 19 липня в російській Якутії тривали активні пошуки вертольота Robinson R44II, який зник після спрацьовування аварійного маяка в Алданському районі.

Факт зникнення авіасудна уже офіційно підтвердили у Східно-Сибірській транспортній прокуратурі РФ.

Окрім того, наголошується, що на борту знаходяться пілот і три співробітники ФСБ.