Під Севастополем зник російський винищувач Су-30СМ. Що сталося

У ніч проти 11 вересня неподалік від Севастополя зник російський винищувач Су-30СМ. Ймовірно, військовий літак розбився.
Головні тези:
- Російський винищувач Су-30СМ зник під Севастополем у ніч на 11 вересня, ймовірно внаслідок аварії.
- Є припущення, що літак розбився під час виконання ракетних обстрілів над материковою Україною.
- Проводяться пошукові операції вертольотами, але поки що невдалі.
Під Севастополем зник винищувач Су-30СМ РФ
Пабліки пишуть, що ворожий Су-30СМ разом із Су-35, перебуваючи над морем на північ від Севастополя, проводили пуски ракет Х-31П по материковій Україні.
Російський Су-30СМ випустив 4 ракети з 6 доступних, після чого зник з екрана радарів. Винищувач базувався на аеродромі в Кримську (Краснодарський край РФ).
За даними джерел видання "Крымский ветер", у пошуковій операції брали участь вертольоти Мі-8 і Ка-27 з аеродрому ЧФ РФ у Качі.
У квадраті, показаному на карті, було знайдено масляну пляму діаметром близько 3 км, а також уламки літака, зокрема крило. Підняти нічого не змогли.
Також став відомий час, коли російський винищувач Су-30СМ зник — це 23.42 10 вересня.
Зникнення вертольота у Росії. Що відомо
Згідно з даними росЗМІ, 19 липня в російській Якутії тривали активні пошуки вертольота Robinson R44II, який зник після спрацьовування аварійного маяка в Алданському районі.
Факт зникнення авіасудна уже офіційно підтвердили у Східно-Сибірській транспортній прокуратурі РФ.
Окрім того, наголошується, що на борту знаходяться пілот і три співробітники ФСБ.
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