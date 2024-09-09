Під Москвою розбився літак-амфібія "Алекс-251"

У Рузькому районі Московської області вдень 9 вересня впав літак Ан-2, що проводив випробувальний політ. За попередніми даними, екіпаж загинув.

Під Москвою впав і розбився літак

Про катастрофу з російським літаком пишуть місцеві пропагандисти.

У Підмосков'ї розбився Ан-2. Екіпаж загинув. Борт проходив випробувальний політ і впав у районі аеродрому біля селища Ватуліне Рузького міського округу. Попередньо загинули двоє пілотів. Поширити

Уточнюється, що на місці працюють екстрені служби.

Деякі ресурси пишуть, що Ан-2 розбився через неполадки з мотором. Екіпаж провів тестовий політ після тривалого ремонту.

Борт підіймався у повітря сьогодні тричі. Перші два зльоти пройшли нормально — літак літав по колу. Під час третього зльоту "чхнув" мотор, але літак продовжив рух. Після цього борт почав різко втрачати висоту і впав у кукурудзяному полі біля села Ватуліне.

Один із місцевих жителів, який захоплюється стрибками з парашутом, побачив це і поїхав на місце катастрофи з аптечкою. За його словами, він витягнув пілотів, бо боявся, що починається пожежа. У чоловіків розбити голови, вони без ознак життя. Поширити

За уточненими даними, сьогодні розбився літак-амфібія “Алекс-251”.

У Росії потерпів аварію літак Ан-2

Попередньо відомо, що “кукурудзяник” 31 серпня вилетів з аеродрому ДОСААФ у селі Архонське і впав у Приміському районі, недалеко від столиці Північної Осетії.

На місце події виїхали рятувальники, місце падіння шукають.

Внаслідок пригоди постраждали семеро людей, повідомили в МНС. За інформацією регіонального МОЗ, трьох постраждалих дітей госпіталізовано, дві дитини — у стані середнього ступеня тяжкості. Стан пілотів оцінюється як тяжкий.