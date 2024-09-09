Під Москвою розбився літак-амфібія "Алекс-251"

У Рузькому районі Московської області вдень 9 вересня впав літак Ан-2, що проводив випробувальний політ. За попередніми даними, екіпаж загинув.
Головні тези:
- У результаті катастроф під Москвою, ймовірно, загинув екіпаж літака, який проводив випробувальний політ.
- Літак розбився через неполадки з мотором після тривалого ремонту та тестових політів.
- Літак-амфібія Алекс-251 потрапив у аварію при навчально-тренувальному польоті.
Під Москвою впав і розбився літак
Про катастрофу з російським літаком пишуть місцеві пропагандисти.
Уточнюється, що на місці працюють екстрені служби.
Деякі ресурси пишуть, що Ан-2 розбився через неполадки з мотором. Екіпаж провів тестовий політ після тривалого ремонту.
Борт підіймався у повітря сьогодні тричі. Перші два зльоти пройшли нормально — літак літав по колу. Під час третього зльоту "чхнув" мотор, але літак продовжив рух. Після цього борт почав різко втрачати висоту і впав у кукурудзяному полі біля села Ватуліне.
За уточненими даними, сьогодні розбився літак-амфібія “Алекс-251”.
У Росії потерпів аварію літак Ан-2
Попередньо відомо, що “кукурудзяник” 31 серпня вилетів з аеродрому ДОСААФ у селі Архонське і впав у Приміському районі, недалеко від столиці Північної Осетії.
На місце події виїхали рятувальники, місце падіння шукають.
Внаслідок пригоди постраждали семеро людей, повідомили в МНС. За інформацією регіонального МОЗ, трьох постраждалих дітей госпіталізовано, дві дитини — у стані середнього ступеня тяжкості. Стан пілотів оцінюється як тяжкий.
Літак здійснював навчально-тренувальний політ. На його борту було 15 осіб. Під час польоту 8 парашутистів десантувалися.
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