Под Москвой упал и разбился самолет

О крушении с российским самолетом пишут местные пропагандисты.

В Подмосковье разбился Ан-2. Экипаж погиб. Борт проходил испытательный полет и упал в районе аэродрома у поселка Ватулино Ружского городского округа. Предварительно погибли два пилота. Поделиться

Уточняется, что на месте работают экстренные службы.

Некоторые ресурсы пишут, что Ан-2 разбился из-за неполадок с мотором. Экипаж провел тестовый полет после продолжительного ремонта.

Борт поднимался в воздух сегодня трижды. Первые два взлета прошли нормально — самолет летал по кругу. Во время третьего взлета "чихнул" мотор, но самолет продолжил движение. После этого борт начал резко терять высоту и упал в кукурузном поле у села Ватулино.

Один из местных жителей, увлекающийся прыжками с парашютом, увидел это и уехал на место крушения с аптечкой. По его словам, он вытащил пилотов, потому что боялся, что начинается пожар. У мужчин разбить головы, они без признаков жизни. Поделиться

По уточненным данным, сегодня разбился самолет-амфибия "Алекс-251".

В России потерпел аварию самолет Ан-2

Предварительно известно, что "кукурузник" 31 августа вылетел с аэродрома ДОСААФ в селе Архонское и упал в Пригородном районе, недалеко от столицы Северной Осетии.

На место происшествия выехали спасатели, место падения ищут.

В результате происшествия пострадали семь человек, сообщили в МЧС. По информации регионального Минздрава, трое пострадавших детей госпитализированы, два ребенка — в состоянии средней степени тяжести. Состояние пилотов оценивается как тяжелое.