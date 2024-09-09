Под Москвой разбился самолет-амфибия "Алекс-251"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Под Москвой разбился самолет-амфибия "Алекс-251"

Самолет-амфибия
Читати українською
Источник:  online.ua

В Рузком районе Московской области днем 9 сентября упал самолет Ан-2, совершавший испытательный полет. По предварительным данным, экипаж погиб.

Главные тезисы

  • Под Москвой произошло крушение самолета-амфибии «Алекс-251» в результате неполадок с мотором после длительного ремонта и тестовых полетов.
  • По предварительным данным, погиб весь экипаж, находившийся на борту во время испытательного полета, возможные причины — сбой мотора.
  • Самолет разбился в кукурузном поле, экипаж проводил тестовый полет после трех успешных взлетов.

Под Москвой упал и разбился самолет

О крушении с российским самолетом пишут местные пропагандисты.

В Подмосковье разбился Ан-2. Экипаж погиб. Борт проходил испытательный полет и упал в районе аэродрома у поселка Ватулино Ружского городского округа. Предварительно погибли два пилота.

Уточняется, что на месте работают экстренные службы.

Некоторые ресурсы пишут, что Ан-2 разбился из-за неполадок с мотором. Экипаж провел тестовый полет после продолжительного ремонта.

Борт поднимался в воздух сегодня трижды. Первые два взлета прошли нормально — самолет летал по кругу. Во время третьего взлета "чихнул" мотор, но самолет продолжил движение. После этого борт начал резко терять высоту и упал в кукурузном поле у села Ватулино.

Один из местных жителей, увлекающийся прыжками с парашютом, увидел это и уехал на место крушения с аптечкой. По его словам, он вытащил пилотов, потому что боялся, что начинается пожар. У мужчин разбить головы, они без признаков жизни.

По уточненным данным, сегодня разбился самолет-амфибия "Алекс-251".

В России потерпел аварию самолет Ан-2

Предварительно известно, что "кукурузник" 31 августа вылетел с аэродрома ДОСААФ в селе Архонское и упал в Пригородном районе, недалеко от столицы Северной Осетии.

На место происшествия выехали спасатели, место падения ищут.

В результате происшествия пострадали семь человек, сообщили в МЧС. По информации регионального Минздрава, трое пострадавших детей госпитализированы, два ребенка — в состоянии средней степени тяжести. Состояние пилотов оценивается как тяжелое.

Самолет совершал учебно-тренировочный полет. На его борту находились 15 человек. Во время полета 8 парашютистов десантировались.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В российском Ейске на 9-этажку упал военный самолет Су-34 — видео
В российском Ейске на 9-этажку упал военный самолет Су-34 — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Появилась карта пораженных ВСУ российских самолетов за полгода — фото
СтратКом ВСУ
Появилась карта пораженных ВСУ российских самолетов за полгода — фото
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Российский самолет Ан-2 упал в Северной Осетии — видео
Ан-2

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?