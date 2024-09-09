Под Москвой разбился самолет-амфибия "Алекс-251"

В Рузком районе Московской области днем 9 сентября упал самолет Ан-2, совершавший испытательный полет. По предварительным данным, экипаж погиб.
Главные тезисы
- Под Москвой произошло крушение самолета-амфибии «Алекс-251» в результате неполадок с мотором после длительного ремонта и тестовых полетов.
- По предварительным данным, погиб весь экипаж, находившийся на борту во время испытательного полета, возможные причины — сбой мотора.
- Самолет разбился в кукурузном поле, экипаж проводил тестовый полет после трех успешных взлетов.
Под Москвой упал и разбился самолет
О крушении с российским самолетом пишут местные пропагандисты.
Уточняется, что на месте работают экстренные службы.
Некоторые ресурсы пишут, что Ан-2 разбился из-за неполадок с мотором. Экипаж провел тестовый полет после продолжительного ремонта.
Борт поднимался в воздух сегодня трижды. Первые два взлета прошли нормально — самолет летал по кругу. Во время третьего взлета "чихнул" мотор, но самолет продолжил движение. После этого борт начал резко терять высоту и упал в кукурузном поле у села Ватулино.
По уточненным данным, сегодня разбился самолет-амфибия "Алекс-251".
В России потерпел аварию самолет Ан-2
Предварительно известно, что "кукурузник" 31 августа вылетел с аэродрома ДОСААФ в селе Архонское и упал в Пригородном районе, недалеко от столицы Северной Осетии.
На место происшествия выехали спасатели, место падения ищут.
В результате происшествия пострадали семь человек, сообщили в МЧС. По информации регионального Минздрава, трое пострадавших детей госпитализированы, два ребенка — в состоянии средней степени тяжести. Состояние пилотов оценивается как тяжелое.
Самолет совершал учебно-тренировочный полет. На его борту находились 15 человек. Во время полета 8 парашютистов десантировались.
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